Салат из трех ингредиентов: рецепт (фото с сайта "Добрі новини") / © Фото из открытых источников

В жизни случаются ситуации, знакомые каждому: гости уже на пороге, а стол пуст; или день был настолько трудным, что о полноценном ужине не хочется даже думать. Именно для таких моментов стоит иметь несколько «волшебных» рецептов в запасе — быстрых, простых и без лишних хлопот. Рецептом поделились на сайте «Добрі новини».

Ингредиенты сухарики 80г маринованные грибы 1 банка красная консервированная фасоль 1 банка майонез по вкусу

Процесс приготовления:

Откройте банки с фасолью и маринованными грибами. Жидкость обязательно слейте полностью: так салат сохранит аппетитный вид, а сухарики останутся хрустящими, а не размокшими. Подготовленные грибы и фасоль переложите в просторную миску, чтобы было удобно перемешивать. Далее — дело нескольких секунд: заправьте ингредиенты майонезом и хорошо соедините между собой. После этого добавьте сухарики и снова осторожно перемешайте. По желанию салат можно украсить сверху дополнительной горстью сухариков и свежей зеленью.

Приятного аппетита!