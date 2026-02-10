ТСН в социальных сетях

Салаты
5
1 мин

Лень резать и варить: этот салат из 3 ингредиентов и майонезом готовится за минуту — просто откройте банки и смешайте

Чтобы удивить родных вкусным блюдом, совсем не нужно проводить пол дня на кухне и истощать себя у плиты. Иногда достаточно одного удачного рецепта — спасающего в моменты, когда времени мало, а есть хочется вкусно.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
3 минуты
165 ккал
Салат из трех ингредиентов: рецепт (фото с сайта "Добрі новини")

Салат из трех ингредиентов: рецепт (фото с сайта "Добрі новини") / © Фото из открытых источников

В жизни случаются ситуации, знакомые каждому: гости уже на пороге, а стол пуст; или день был настолько трудным, что о полноценном ужине не хочется даже думать. Именно для таких моментов стоит иметь несколько «волшебных» рецептов в запасе — быстрых, простых и без лишних хлопот. Рецептом поделились на сайте «Добрі новини».

Ингредиенты

сухарики
80г
маринованные грибы
1 банка
красная консервированная фасоль
1 банка
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Откройте банки с фасолью и маринованными грибами. Жидкость обязательно слейте полностью: так салат сохранит аппетитный вид, а сухарики останутся хрустящими, а не размокшими. Подготовленные грибы и фасоль переложите в просторную миску, чтобы было удобно перемешивать.

  2. Далее — дело нескольких секунд: заправьте ингредиенты майонезом и хорошо соедините между собой. После этого добавьте сухарики и снова осторожно перемешайте. По желанию салат можно украсить сверху дополнительной горстью сухариков и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

