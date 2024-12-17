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Лучший салат на зимние праздники: "Рождество" — гости "сметут" его со стола первым

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
945
Время на прочтение
1 мин
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Лучший салат на зимние праздники: "Рождество" — гости "сметут" его со стола первым

Салат "Рождество" (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Если вы любите куриную печень, тогда этот салат станет одним из ваших любимых.

Этот салат состоит из слоев, а потому выглядит очень красиво на праздничном столе. Ингредиентов немного, но они прекрасно сочетаются между собой.

Ингредиенты

луковица
1 шт.
морковь
1 шт.
яйца отварные
5 шт.
куриная печень отварная
300 г
маринованные огурцы
3 шт.
майонез, перец, соль
по вкусу
растительное масло
для обжаривания

Процесс приготовления:

  1. На сковороде разогреть масло, в нем обжарить мелко порезанный лук. Добавить натертую на терке морковь. Жарить 4-5 минут. Охладить.
  2. В форму (диаметр 16 см) выложить слоями салат: 2 отварных натертых яйца, посолить и поперчить, полить сеточкой из майонеза, порезанная куриная печень, сеточка из майонеза, жареный лук с морковью, сеточка из майонеза, нарезанные кубики .
  3. Три отварных яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть белок и полить сеточкой из майонеза, сверху салат украсить натертым желтком. Можно добавить в декор маринованные огурцы.

Приятного аппетита!

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