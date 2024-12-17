Лучший салат на зимние праздники: "Рождество" — гости "сметут" его со стола первым

Если вы любите куриную печень, тогда этот салат станет одним из ваших любимых.
Этот салат состоит из слоев, а потому выглядит очень красиво на праздничном столе. Ингредиентов немного, но они прекрасно сочетаются между собой.
Ингредиенты
- луковица
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- яйца отварные
- 5 шт.
- куриная печень отварная
- 300 г
- маринованные огурцы
- 3 шт.
- майонез, перец, соль
- по вкусу
- растительное масло
- для обжаривания
Процесс приготовления:
- На сковороде разогреть масло, в нем обжарить мелко порезанный лук. Добавить натертую на терке морковь. Жарить 4-5 минут. Охладить.
- В форму (диаметр 16 см) выложить слоями салат: 2 отварных натертых яйца, посолить и поперчить, полить сеточкой из майонеза, порезанная куриная печень, сеточка из майонеза, жареный лук с морковью, сеточка из майонеза, нарезанные кубики .
- Три отварных яйца разделить на белки и желтки. Сначала натереть белок и полить сеточкой из майонеза, сверху салат украсить натертым желтком. Можно добавить в декор маринованные огурцы.
Приятного аппетита!