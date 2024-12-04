Лучший салат на зимние праздники: "Рыбка" — готовится быстро, выглядит празднично и очень вкусно

Это очень вкусное и оригинальное блюдо, которое может стать главным угощением на праздничном столе. Салат готовится из свежих овощей, зелени и копченой рыбки.
К салату "Рыбка" лучше всего подходит рыба горячего копчения. Это процесс, когда продукт подвергается воздействию горячего дыма. Благодаря этому рыба получает уникальную текстуру и аромат.
Ингредиенты
- рыба горячего копчения
- 1 шт.
- картофель
- 3 шт.
- морковь
- 2 шт.
- огурцы маринованные
- 3 шт.
- лук красный
- 1 шт.
- яйца
- 3 шт.
- майонез
- по вкусу
- укроп
- пучок
Процесс приготовления:
- Отварить картофель, морковь и яйца до готовности. Картошку очистить, натереть на крупной терке. Она будет нашим первым слоем салата. Сверху смазать майонезом.
- На картофельный слой выложить порезанный перьями красный лук. Смазать майонезом.
- Рыбу очистить от костей и кожи, разделить на небольшие кусочки и выложить следующим слоем. Смазать майонезом.
- Огурцы порезать тонкими брусочками, выложить поверх слоя из рыбы. Смазать майонезом и сверху натереть на мелкой терке яйца. Также смазать майонезом.
- Отварную морковь натереть на средней терке, выложить на яичный слой. Сверху украсить нашаткованным укропом.
- Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы салат настоялся.
Приятного аппетита!