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Лучший салат на зимние праздники: "Рыбка" — готовится быстро, выглядит празднично и очень вкусно

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
207 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
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Лучший салат на зимние праздники: "Рыбка" — готовится быстро, выглядит празднично и очень вкусно

Салат "Рыбка" (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Это очень вкусное и оригинальное блюдо, которое может стать главным угощением на праздничном столе. Салат готовится из свежих овощей, зелени и копченой рыбки.

К салату "Рыбка" лучше всего подходит рыба горячего копчения. Это процесс, когда продукт подвергается воздействию горячего дыма. Благодаря этому рыба получает уникальную текстуру и аромат.

Ингредиенты

рыба горячего копчения
1 шт.
картофель
3 шт.
морковь
2 шт.
огурцы маринованные
3 шт.
лук красный
1 шт.
яйца
3 шт.
майонез
по вкусу
укроп
пучок

Процесс приготовления:

  1. Отварить картофель, морковь и яйца до готовности. Картошку очистить, натереть на крупной терке. Она будет нашим первым слоем салата. Сверху смазать майонезом.
  2. На картофельный слой выложить порезанный перьями красный лук. Смазать майонезом.
  3. Рыбу очистить от костей и кожи, разделить на небольшие кусочки и выложить следующим слоем. Смазать майонезом.
  4. Огурцы порезать тонкими брусочками, выложить поверх слоя из рыбы. Смазать майонезом и сверху натереть на мелкой терке яйца. Также смазать майонезом.
  5. Отварную морковь натереть на средней терке, выложить на яичный слой. Сверху украсить нашаткованным укропом.
  6. Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы салат настоялся.

Приятного аппетита!

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