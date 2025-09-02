Морковь по-корейски: салат, который вы будете готовить каждый день, ведь он никогда не надоест

Морковь по-корейски: рецепт / © Фото из открытых источников

Морковь по-корейски уже давно стала любимой закуской в кулинарном мире. В ней гармонично сочетается нежная сочная морковь с пикантным вкусом. Простой рецепт из доступных ингредиентов делает его любимым блюдом как для новичков, так и для опытных кулинаров, а приготовление занимает минимум времени.

Ингредиенты морковь 1,5 кг подсолнечное масло 0,5 стакана соль 1,5 ч. ложки сахар 2 ст. ложки кориандр 1 ст. кровати чеснок 8 зубчиков паприка 1 ст. кровати черный молотый перец 0,5 ч. ложки молотый перец чили 1/3 ч. ложки уксус 9% 3 ст. ложки

Процесс приготовления:

Приготовление моркови по-корейски начинается с очищения овоща, после чего его натирают на специальной терке для корейской моркови. Морковь смешивают с сахаром, а в разогретое масло добавляют специи, тщательно перемешивают и выливают полученную смесь в морковь. Затем добавляют уксус и еще раз перемешивают — лучше руками, чтобы вкус равномерно распределился. Дайте салату настояться примерно один час, после чего разложите его по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и поместите в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!