Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Категория

Салаты

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Морковь по-корейски: салат, который вы будете готовить каждый день, ведь он никогда не надоест

Морковь по-корейски — универсальная закуска, которая идеально сочетается с любыми блюдами и готовится в считанные минуты. Рецепт, делающий ваш стол ярким и аппетитным каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
111 ккал
Морковь по-корейски: рецепт

Морковь по-корейски: рецепт / © Фото из открытых источников

Морковь по-корейски уже давно стала любимой закуской в кулинарном мире. В ней гармонично сочетается нежная сочная морковь с пикантным вкусом. Простой рецепт из доступных ингредиентов делает его любимым блюдом как для новичков, так и для опытных кулинаров, а приготовление занимает минимум времени.

Ингредиенты

морковь
1,5 кг
подсолнечное масло
0,5 стакана
соль
1,5 ч. ложки
сахар
2 ст. ложки
кориандр
1 ст. кровати
чеснок
8 зубчиков
паприка
1 ст. кровати
черный молотый перец
0,5 ч. ложки
молотый перец чили
1/3 ч. ложки
уксус 9%
3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Приготовление моркови по-корейски начинается с очищения овоща, после чего его натирают на специальной терке для корейской моркови.

  2. Морковь смешивают с сахаром, а в разогретое масло добавляют специи, тщательно перемешивают и выливают полученную смесь в морковь. Затем добавляют уксус и еще раз перемешивают — лучше руками, чтобы вкус равномерно распределился.

  3. Дайте салату настояться примерно один час, после чего разложите его по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и поместите в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

