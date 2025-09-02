- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Морковь по-корейски: салат, который вы будете готовить каждый день, ведь он никогда не надоест
Морковь по-корейски — универсальная закуска, которая идеально сочетается с любыми блюдами и готовится в считанные минуты. Рецепт, делающий ваш стол ярким и аппетитным каждый день.
Морковь по-корейски уже давно стала любимой закуской в кулинарном мире. В ней гармонично сочетается нежная сочная морковь с пикантным вкусом. Простой рецепт из доступных ингредиентов делает его любимым блюдом как для новичков, так и для опытных кулинаров, а приготовление занимает минимум времени.
Ингредиенты
- морковь
- 1,5 кг
- подсолнечное масло
- 0,5 стакана
- соль
- 1,5 ч. ложки
- сахар
- 2 ст. ложки
- кориандр
- 1 ст. кровати
- чеснок
- 8 зубчиков
- паприка
- 1 ст. кровати
- черный молотый перец
- 0,5 ч. ложки
- молотый перец чили
- 1/3 ч. ложки
- уксус 9%
- 3 ст. ложки
Процесс приготовления:
Приготовление моркови по-корейски начинается с очищения овоща, после чего его натирают на специальной терке для корейской моркови.
Морковь смешивают с сахаром, а в разогретое масло добавляют специи, тщательно перемешивают и выливают полученную смесь в морковь. Затем добавляют уксус и еще раз перемешивают — лучше руками, чтобы вкус равномерно распределился.
Дайте салату настояться примерно один час, после чего разложите его по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и поместите в прохладное место для хранения.
Приятного аппетита!