Настоящий хит 2025 года: приготовьте на праздничный стол "Селедку под шубой" с желатином

Это не обычный салат, ведь его можно назвать настоящим кулинарным шедевром, который понравится каждому за столом.
Этот оригинальный рецепт поразит всех гостей, ведь он отличается насыщенным вкусом и новой текстурой.
Ингредиенты
- слабосоленая сельдь
- 1 шт.
- свекла
- 200 г
- морковь
- 200 г
- картофель
- 200 г
- яйца
- 2 шт.
- майонез
- 250 г
- желатин
- 50 г
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Сельдь нужно очистить от костей, нарезать мелким кубиком. Также нарезать мелко лук, который лучше замариновать в уксусе и сахаре.
- Овощи должны быть предварительно отварены — их натереть на терке в три разных посудины. Желатин залить горячей водой, перемешать до растворения и оставить охлаждаться. После этого смешать майонез с желатином.
- Теперь майонез с желатином следует смешать со всеми ингредиентами для салата. На каждый продукт требуется примерно 2 ст.л. ложки. Форму закрыть пленкой и сверху выложить слои: свеклу, морковь, сельдь с луком, яйцо и картофель.
- Сверху накрыть пленкой и поставить в холодильник на 3 часа для застывания. Перед подачей на стол перевернуть и убрать пленку. Можно украсить по своему вкусу.
Приятного аппетита!