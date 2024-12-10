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Настоящий хит 2025 года: приготовьте на праздничный стол "Селедку под шубой" с желатином

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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Настоящий хит 2025 года: приготовьте на праздничный стол "Селедку под шубой" с желатином

Как приготовить "Селедку под шубой" с желатином / Фото: Фото из открытых источников

Это не обычный салат, ведь его можно назвать настоящим кулинарным шедевром, который понравится каждому за столом.

Этот оригинальный рецепт поразит всех гостей, ведь он отличается насыщенным вкусом и новой текстурой.

Ингредиенты

слабосоленая сельдь
1 шт.
свекла
200 г
морковь
200 г
картофель
200 г
яйца
2 шт.
майонез
250 г
желатин
50 г
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сельдь нужно очистить от костей, нарезать мелким кубиком. Также нарезать мелко лук, который лучше замариновать в уксусе и сахаре.
  2. Овощи должны быть предварительно отварены — их натереть на терке в три разных посудины. Желатин залить горячей водой, перемешать до растворения и оставить охлаждаться. После этого смешать майонез с желатином.
  3. Теперь майонез с желатином следует смешать со всеми ингредиентами для салата. На каждый продукт требуется примерно 2 ст.л. ложки. Форму закрыть пленкой и сверху выложить слои: свеклу, морковь, сельдь с луком, яйцо и картофель.
  4. Сверху накрыть пленкой и поставить в холодильник на 3 часа для застывания. Перед подачей на стол перевернуть и убрать пленку. Можно украсить по своему вкусу.

Приятного аппетита!

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