Не готовьте на новогодний стол "Оливье" — он уже надоел: лучше попробуйте салат "Корпоратив"
Когда на праздничных столах традиционно царит "Оливье", выберите рецепт, который гарантирует больше восхищенных взглядов и искренних комплиментов.
Салат "Корпоратив" — это именно тот рецепт, который сочетает простоту, современный вкус и эффектную подачу. Он готовится быстро, смотрится ярко и сразу становится фаворитом среди гостей. Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 250 г
- майонез
- 6 ст. ложек
- чеснок
- 2 зубчика
- вареные яйца
- 4 шт.
- копченый сыр
- 200 г
- вареная свекла
- 300 г
- зеленый лук
- пучок
Процесс приготовления:
Сначала нужно приготовить соус. Для этого смешиваете майонез с выжатым чесноком.
Теперь можно порезать крабовые палочки кубиками и смешать с соусом. Выложить первым слоем в разъемную форму. Яйца натереть на мелкой терке, выложить сверху, смазать соусом.
Копченый сыр тоже натереть на терке, выложить третьим слоем и обязательно смазать соусом. Свеклу натереть, выложить на сыр и смазать. Сверху снова слой сыра.
Все посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Украсить сеточкой из майонезного соуса.
Приятного аппетита!