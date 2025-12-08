ТСН в социальных сетях

1030
1 мин

Не готовьте на новогодний стол "Оливье" — он уже надоел: лучше попробуйте салат "Корпоратив"

Когда на праздничных столах традиционно царит "Оливье", выберите рецепт, который гарантирует больше восхищенных взглядов и искренних комплиментов.

Татьяна Мележик
30 минут
171 ккал
Салат "Корпоратив": рецепт (фото с сайта "Господинька")

Салат "Корпоратив": рецепт (фото с сайта "Господинька")

Салат "Корпоратив" — это именно тот рецепт, который сочетает простоту, современный вкус и эффектную подачу. Он готовится быстро, смотрится ярко и сразу становится фаворитом среди гостей. Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты

крабовые палочки
250 г
майонез
6 ст. ложек
чеснок
2 зубчика
вареные яйца
4 шт.
копченый сыр
200 г
вареная свекла
300 г
зеленый лук
пучок

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно приготовить соус. Для этого смешиваете майонез с выжатым чесноком.

  2. Теперь можно порезать крабовые палочки кубиками и смешать с соусом. Выложить первым слоем в разъемную форму. Яйца натереть на мелкой терке, выложить сверху, смазать соусом.

  3. Копченый сыр тоже натереть на терке, выложить третьим слоем и обязательно смазать соусом. Свеклу натереть, выложить на сыр и смазать. Сверху снова слой сыра.

  4. Все посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Украсить сеточкой из майонезного соуса.

Приятного аппетита!

