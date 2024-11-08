Немецкий салат из лишь трех ингредиентов: ваши мужчины будут точно просить добавки

Не зря этот салат очень любят мужчины. Хотя он и содержит всего лишь три ингредиента, однако очень сытный и вкусный.
Готовить этот салат очень легко, ведь для него нужны простые ингредиенты, которые всегда под рукой.
Ингредиенты
- картофель
- 5 шт.
- соленые огурцы
- 5 шт.
- копченая колбаса
- 150 г
- лук
- 1 шт.
- лимонный сок
- 2 ст. ложки
- соль, черный перец
- по вкусу
- французская горчица
- 1 ч. ложка
- петрушка
- пучок
- майонез
- 3 ст. ложки
- растительное масло
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
- Сначала нужно отварить картофель в мундирах, очистить его и нарезать небольшими кубиками. Не забудьте смазать картофель растительным маслом и небольшим количеством лимонного сока, далее посыпать солью и перцем по вкусу.
- Нарежьте мелко петрушку, посыпьте ею картофель. Далее нарежьте полукольцами соленые огурцы и добавьте в салат.
- Копченую колбасу тоже нужно нарезать небольшими кусочками, измельчить лук, выложить в тарелку к картофелю с огурцами.
- Смешайте майонез с горчицей и заправьте салат этим соусом.
Приятного аппетита!