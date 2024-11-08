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Немецкий салат из лишь трех ингредиентов: ваши мужчины будут точно просить добавки

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
1 мин
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Немецкий салат из лишь трех ингредиентов: ваши мужчины будут точно просить добавки

Немецкий салат из трех ингредиентов / Фото: Фото из открытых источников

Не зря этот салат очень любят мужчины. Хотя он и содержит всего лишь три ингредиента, однако очень сытный и вкусный.

Готовить этот салат очень легко, ведь для него нужны простые ингредиенты, которые всегда под рукой.

Ингредиенты

картофель
5 шт.
соленые огурцы
5 шт.
копченая колбаса
150 г
лук
1 шт.
лимонный сок
2 ст. ложки
соль, черный перец
по вкусу
французская горчица
1 ч. ложка
петрушка
пучок
майонез
3 ст. ложки
растительное масло
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно отварить картофель в мундирах, очистить его и нарезать небольшими кубиками. Не забудьте смазать картофель растительным маслом и небольшим количеством лимонного сока, далее посыпать солью и перцем по вкусу.
  2. Нарежьте мелко петрушку, посыпьте ею картофель. Далее нарежьте полукольцами соленые огурцы и добавьте в салат.
  3. Копченую колбасу тоже нужно нарезать небольшими кусочками, измельчить лук, выложить в тарелку к картофелю с огурцами.
  4. Смешайте майонез с горчицей и заправьте салат этим соусом.

Приятного аппетита!

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