Норвежский салат с сельдью: идеальное блюдо для зимнего меню
Рецепт быстрого, вкусного салата с селедкой
Зима — это время, когда организм нуждается в более питательных и калорийных блюдах. Прекрасным вариантом для сытного обеда или ужина станет норвежский салат с селедкой.
Ингредиенты
Для приготовления классического скандинавского салата вам понадобятся простые и доступные компоненты:
Картофель — 300 г (предварительно отваренный в мундире или очищенном);
Филе сельди — 150 г (выбирайте слабосоленый вариант для мягкого вкуса);
Соленые огурцы — 50 г (добавят приятной кислинки и хруста);
Красный лук — половина или одна целая головка (он менее острый, чем обычный и имеет яркий вид);
Нерафинированное масло — для заправки (придаст блюду особый аромат).
Процесс приготовления
Создание этого салата не отнимет много времени, поскольку он базируется на сочетании уже готовых ингредиентов.
Вареный картофель охладите, почистите и нарежьте равномерными кубиками.
Сельдь тщательно очистите от костей и кожуры, после чего нарежьте небольшими кусочками.
Мелко нарежьте лук и соленые огурцы.
Соедините подготовленные продукты в глубокой емкости. При необходимости добавьте щепотку соли, но учитывайте соленость рыбы и огурцов.
Заправьте салат ароматным маслом, перемешайте и украсьте сверху тонкими полукольцами красного лука.
Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и глубокий, насыщенный вкус, что делает его незаменимым в холодное время года.