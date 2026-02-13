ТСН в социальных сетях

Норвежский салат с сельдью: идеальное блюдо для зимнего меню

Рецепт быстрого, вкусного салата с селедкой

Анна Носова
15 минут
150 ккал
Салат с сельдью

Салат с сельдью

Зима — это время, когда организм нуждается в более питательных и калорийных блюдах. Прекрасным вариантом для сытного обеда или ужина станет норвежский салат с селедкой.

Ингредиенты

Для приготовления классического скандинавского салата вам понадобятся простые и доступные компоненты:

  • Картофель — 300 г (предварительно отваренный в мундире или очищенном);

  • Филе сельди — 150 г (выбирайте слабосоленый вариант для мягкого вкуса);

  • Соленые огурцы — 50 г (добавят приятной кислинки и хруста);

  • Красный лук — половина или одна целая головка (он менее острый, чем обычный и имеет яркий вид);

  • Нерафинированное масло — для заправки (придаст блюду особый аромат).

Процесс приготовления

Создание этого салата не отнимет много времени, поскольку он базируется на сочетании уже готовых ингредиентов.

  1. Вареный картофель охладите, почистите и нарежьте равномерными кубиками.

  2. Сельдь тщательно очистите от костей и кожуры, после чего нарежьте небольшими кусочками.

  3. Мелко нарежьте лук и соленые огурцы.

  4. Соедините подготовленные продукты в глубокой емкости. При необходимости добавьте щепотку соли, но учитывайте соленость рыбы и огурцов.

  5. Заправьте салат ароматным маслом, перемешайте и украсьте сверху тонкими полукольцами красного лука.

Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и глубокий, насыщенный вкус, что делает его незаменимым в холодное время года.

