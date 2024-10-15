Новая вариация легендарного салата "Шуба": замените всего лишь один ингредиент, чтобы улучшить вкус

"Селедка под шубой" или просто "Шуба" как этот салат называют в народе — очень популярное блюдо. Его готовят как на каждый день, так и на праздники. Поэтому существует немало вариаций салата.

В этом новом рецепте "Шубы" кулинары советуют заменить сельдь куриным филе. Такой салат также станет отличным блюдом, которое можно подать на праздничный стол.

Ингредиенты куриное филе 200 г средняя картофелина 2 шт. яйцо 2 шт. свекла 2 шт. морковь 2 шт. соленые огурцы 3 шт. чернослив 50 г твердый сыр 50 г майонез по вкусу

Процесс приготовления:

Отварить яйца, свеклу, морковь, картофель и куриное филе. Дать остыть. Огурцы и курицу нарезать небольшими кубиками, чернослив – соломкой. На большой терке натереть свеклу, картофель, морковь, яйца и сыр. Посолить. Выкладывать на тарелку слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой смазать майонезом, выдавливая его "сеточкой" (кроме слоя с огурцами, черносливом). Сверху можно украсить по желанию.

Чтобы салат получился максимально сочным, перед подачей на стол его нужно поставить в холодильник хотя бы на два часа. Приятного аппетита!