Новая вариация легендарного салата "Шуба": замените всего лишь один ингредиент, чтобы улучшить вкус

"Селедка под шубой" или просто "Шуба" как этот салат называют в народе — очень популярное блюдо. Его готовят как на каждый день, так и на праздники. Поэтому существует немало вариаций салата.
В этом новом рецепте "Шубы" кулинары советуют заменить сельдь куриным филе. Такой салат также станет отличным блюдом, которое можно подать на праздничный стол.
Ингредиенты
- куриное филе
- 200 г
- средняя картофелина
- 2 шт.
- яйцо
- 2 шт.
- свекла
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- соленые огурцы
- 3 шт.
- чернослив
- 50 г
- твердый сыр
- 50 г
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварить яйца, свеклу, морковь, картофель и куриное филе. Дать остыть.
- Огурцы и курицу нарезать небольшими кубиками, чернослив – соломкой. На большой терке натереть свеклу, картофель, морковь, яйца и сыр. Посолить.
- Выкладывать на тарелку слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой смазать майонезом, выдавливая его "сеточкой" (кроме слоя с огурцами, черносливом).
- Сверху можно украсить по желанию.
Чтобы салат получился максимально сочным, перед подачей на стол его нужно поставить в холодильник хотя бы на два часа. Приятного аппетита!