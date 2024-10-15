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Новая вариация легендарного салата "Шуба": замените всего лишь один ингредиент, чтобы улучшить вкус

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
181 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
1 мин
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Новая вариация легендарного салата "Шуба": замените всего лишь один ингредиент, чтобы улучшить вкус

Новый рецепт "Шубы": замените один ингредиент / Фото: Фото из открытых источников

"Селедка под шубой" или просто "Шуба" как этот салат называют в народе — очень популярное блюдо. Его готовят как на каждый день, так и на праздники. Поэтому существует немало вариаций салата.

В этом новом рецепте "Шубы" кулинары советуют заменить сельдь куриным филе. Такой салат также станет отличным блюдом, которое можно подать на праздничный стол.

Ингредиенты

куриное филе
200 г
средняя картофелина
2 шт.
яйцо
2 шт.
свекла
2 шт.
морковь
2 шт.
соленые огурцы
3 шт.
чернослив
50 г
твердый сыр
50 г
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварить яйца, свеклу, морковь, картофель и куриное филе. Дать остыть.
  2. Огурцы и курицу нарезать небольшими кубиками, чернослив – соломкой. На большой терке натереть свеклу, картофель, морковь, яйца и сыр. Посолить.
  3. Выкладывать на тарелку слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой смазать майонезом, выдавливая его "сеточкой" (кроме слоя с огурцами, черносливом).
  4. Сверху можно украсить по желанию.

Чтобы салат получился максимально сочным, перед подачей на стол его нужно поставить в холодильник хотя бы на два часа. Приятного аппетита!

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