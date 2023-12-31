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Новогодний салат с мандаринами, адыгейским сыром и хамоном за 15 минут: гости будут удивлены

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
1 мин
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Новогодний салат с мандаринами, адыгейским сыром и хамоном за 15 минут: гости будут удивлены

Праздничный салат за 10 минут

Рецепт приготовления салата с мандаринами хамоном и адыгейским сыром

Когда до Нового времени осталось мало времени можно приготовить этот вкуснейший салат. Продуктов для него нужно не много, но позаботиться о них желательно заранее.

Рецепт салата с хамоном и мандаринами.

Ингредиенты для салата:

  • мандарины – 2 шт.,
  • рукола – 50 г,
  • хамон – 100 г
  • адыгейский сыр – 150 г
  • семена — горсть

Ингредиенты для заправки:

  • кленовый сироп – 2 ч. ложки,
  • оливковое масло – стол. кровати,
  • соевый соус – 2 ч. ложки

Приготовление праздничного салата:

  • Выкладываем помытую рукколу на тарелку.
  • Мандарины чистим и нарезаем кольцами.
  • Выкладываем на тарелку хамон, предварительно его можно порвать на кусочки.
  • Адыгейский сыр нарезаем ломтиками и обжариваем без масла на сковороде до золотистого цвета, выкладываем на тарелку.
  • Смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем салат.

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Дата публикации
Просмотры
111
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