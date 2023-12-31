Новогодний салат с мандаринами, адыгейским сыром и хамоном за 15 минут: гости будут удивлены

Рецепт приготовления салата с мандаринами хамоном и адыгейским сыром
Когда до Нового времени осталось мало времени можно приготовить этот вкуснейший салат. Продуктов для него нужно не много, но позаботиться о них желательно заранее.
Рецепт салата с хамоном и мандаринами.
Ингредиенты для салата:
- мандарины – 2 шт.,
- рукола – 50 г,
- хамон – 100 г
- адыгейский сыр – 150 г
- семена — горсть
Ингредиенты для заправки:
- кленовый сироп – 2 ч. ложки,
- оливковое масло – стол. кровати,
- соевый соус – 2 ч. ложки
Приготовление праздничного салата:
- Выкладываем помытую рукколу на тарелку.
- Мандарины чистим и нарезаем кольцами.
- Выкладываем на тарелку хамон, предварительно его можно порвать на кусочки.
- Адыгейский сыр нарезаем ломтиками и обжариваем без масла на сковороде до золотистого цвета, выкладываем на тарелку.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем салат.
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