Новогодний салат с мандаринами, адыгейским сыром и хамоном за 15 минут: гости будут удивлены

Когда до Нового времени осталось мало времени можно приготовить этот вкуснейший салат. Продуктов для него нужно не много, но позаботиться о них желательно заранее.

Рецепт салата с хамоном и мандаринами.

Ингредиенты для салата:

мандарины – 2 шт.,

рукола – 50 г,

хамон – 100 г

адыгейский сыр – 150 г

семена — горсть

Ингредиенты для заправки:

кленовый сироп – 2 ч. ложки,

оливковое масло – стол. кровати,

соевый соус – 2 ч. ложки

Приготовление праздничного салата:

Выкладываем помытую рукколу на тарелку.

Мандарины чистим и нарезаем кольцами.

Выкладываем на тарелку хамон, предварительно его можно порвать на кусочки.

Адыгейский сыр нарезаем ломтиками и обжариваем без масла на сковороде до золотистого цвета, выкладываем на тарелку.

Смешиваем все ингредиенты для заправки и поливаем салат.

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