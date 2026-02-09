ТСН в социальных сетях

Салаты
521
1 мин

Об этом салате большинство уже забыло, а зря: он в разы лучше оливье и крабового

Этот салат когда-то был настоящим хитом на праздничных столах, но с годами несправедливо исчез из меню. А зря, потому что по вкусу он легко затмевает привычные оливье и крабовый салат.

Татьяна Мележик
35 минут
170 ккал
Салат: рецепт (фото с сайта "Господинька")

Салат: рецепт (фото с сайта "Господинька")

Простой набор ингредиентов и удачное сочетание делают его по-настоящему особенным. Попытайтесь приготовить — и, возможно, именно он станет вашим новым любимцем. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

вареная куриная грудка
300 г
яичные белки
4 шт.
соленые огурцы
2 шт.
морковь по-корейски
150 г
копченый сыр
150 г
яичные желтки (для декора)
2 шт.
яичные желтки (для соуса)
2 шт.
соль
1/2 ч. ложки
черный молотый перец
щепотка
растительное масло
2 ст. ложки
сметана
3 ст. ложки
зернистая горчица
1 ч. ложка
чеснок
1 зубчик

  1. Вареную грудку разобрать на волокна с помощью вилки. Выложить в салатник первым слоем.

  2. Приготовить соус: 2 желтка перетереть, добавить сметану, горчицу, масло, перец, соль, выдавленный чеснок и смешать. Выложить сверху на курицу.

  3. Затем натереть на терке яичные белки и соленые огурцы. Смазать слой соусом. Выложить корейскую морковь, смазать снова соусом. Последний слой – копченый сыр. Оставшимися желтками можно украсить салат.

Приятного аппетита!

