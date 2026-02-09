- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 521
- Время на прочтение
- 1 мин
Об этом салате большинство уже забыло, а зря: он в разы лучше оливье и крабового
Этот салат когда-то был настоящим хитом на праздничных столах, но с годами несправедливо исчез из меню. А зря, потому что по вкусу он легко затмевает привычные оливье и крабовый салат.
Простой набор ингредиентов и удачное сочетание делают его по-настоящему особенным. Попытайтесь приготовить — и, возможно, именно он станет вашим новым любимцем. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- вареная куриная грудка
- 300 г
- яичные белки
- 4 шт.
- соленые огурцы
- 2 шт.
- морковь по-корейски
- 150 г
- копченый сыр
- 150 г
- яичные желтки (для декора)
- 2 шт.
- яичные желтки (для соуса)
- 2 шт.
- соль
- 1/2 ч. ложки
- черный молотый перец
- щепотка
- растительное масло
- 2 ст. ложки
- сметана
- 3 ст. ложки
- зернистая горчица
- 1 ч. ложка
- чеснок
- 1 зубчик
Вареную грудку разобрать на волокна с помощью вилки. Выложить в салатник первым слоем.
Приготовить соус: 2 желтка перетереть, добавить сметану, горчицу, масло, перец, соль, выдавленный чеснок и смешать. Выложить сверху на курицу.
Затем натереть на терке яичные белки и соленые огурцы. Смазать слой соусом. Выложить корейскую морковь, смазать снова соусом. Последний слой – копченый сыр. Оставшимися желтками можно украсить салат.
Приятного аппетита!