Очень бюджетный салат к вашему столу "Копейка": захочется готовить снова и снова

Это рецепт очень быстрого бюджетного салата, который можно готовить хоть каждый день.

Этот салат так вкусен, что вам захочется готовить его постоянно. Он обязательно понравится каждому члену вашей семьи.

Ингредиенты отварная куриная грудка 250-300 г сладкий перец 1 шт. огурец 1 шт. вареные яйца 4 шт. кукуруза 180-200 г горчица горошком 1 ст. кровати соль и перец по вкусу сметана 2 ст. ложки

Процесс приготовления:

Отварите куриную грудку в подсоленной воде до готовности (около 20 минут после закипания). Дайте ей остыть, а затем нарежьте мелкими кубиками или разберите на волокна. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Свежий огурец порежьте кубиками или тонкими полосками. Отварите яйца вкрутую (приблизительно 10 минут после закипания), охладите в холодной воде, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Откройте банку консервированной кукурузы, слейте лишнюю жидкость и сыпьте зерна в салат. Смешайте сметану с горчицей в зернах, добавьте соль и перец по вкусу. В большой миске смешайте все приготовленные ингредиенты, добавьте заправку, хорошо перемешайте.

Приятного аппетита! Салат можно сразу подавать на стол или дать ему настояться в холодильнике, чтобы вкусы лучше сочетались.

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