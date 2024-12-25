Почему квашеная капуста скисла и стала мягкой: главные ошибки во время приготовления

Квашеная капуста — это вкусный и полезный продукт, но для ее приготовления важно придерживаться определенных правил.

Рассмотрим причины таких проблем и способы их избегания

1. Мало соли

Первая причина – мало соли, в результате чего капуста выделяет очень мало сока, в котором она квасится. Ей не хватает жидкости, чтобы хорошо прокваситься.

Кулинары советуют добавлять 24-30 г соли на 1 кг капусты, этого достаточно для идеально хрустящей и вкусной капусты.

2. Много моркови и сахара

Излишек сахара и моркови делают капусту мягкой. Если вы все же хотите добавить морковь, ее нужно взять обязательно поздних сортов и в пропорции 300-400 г моркови на 10 килограммов капусты.

3. Металлическая посуда

Капусту лучше квасить в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде и важно, чтобы она была большого объема, чтобы было место для сока. Металлическая посуда даст капусте темный оттенок и неприятный вкус.

Чтобы квашеная капуста оставалась хрустящей, вкусной и полезной:

Шинкуйте капусту толщиной 3-5 мм.

Соблюдайте пропорции: морковь не более 10 % от веса капусты.

Следите, чтобы капуста была полностью погружена в рассол.

Держите заготовку при температуре 18-21°C.

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