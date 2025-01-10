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Попробуйте хотя бы раз — и точно "влюбитесь": интересный салат "Елена"

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
179 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
825
Время на прочтение
1 мин
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Попробуйте хотя бы раз — и точно "влюбитесь": интересный салат "Елена"

Салат "Аленка": рецепт (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Это очень простой, но очень вкусный салат с куриным мясом, который быстро готовится.

Этот рецепт понравится каждому своей простоте, однако, его без колебаний можно ставить на праздничный стол. Его нежный вкус покорит сердце любого.

Ингредиенты

твердый сыр
130 г
куриное филе отварное
220 г
сырая морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
вареные яйца
4 шт.
майонез
по вкусу
соль и перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. На дно положите тертый сыр и смажьте майонезом.
  2. Нарежьте отварное куриное филе, посолите, уложите сверху, снова смажьте майонезом.
  3. Тертую морковь смешайте с чесноком и майонезом, выложите следующим слоем.
  4. Тертым белком яиц покройте последний слой и снова майонез.
  5. Завершите салат тертыми желтками и снова майонезом.

Приятного аппетита!

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