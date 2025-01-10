Попробуйте хотя бы раз — и точно "влюбитесь": интересный салат "Елена"

Это очень простой, но очень вкусный салат с куриным мясом, который быстро готовится.
Этот рецепт понравится каждому своей простоте, однако, его без колебаний можно ставить на праздничный стол. Его нежный вкус покорит сердце любого.
Ингредиенты
- твердый сыр
- 130 г
- куриное филе отварное
- 220 г
- сырая морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- вареные яйца
- 4 шт.
- майонез
- по вкусу
- соль и перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- На дно положите тертый сыр и смажьте майонезом.
- Нарежьте отварное куриное филе, посолите, уложите сверху, снова смажьте майонезом.
- Тертую морковь смешайте с чесноком и майонезом, выложите следующим слоем.
- Тертым белком яиц покройте последний слой и снова майонез.
- Завершите салат тертыми желтками и снова майонезом.
Приятного аппетита!