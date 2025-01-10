Попробуйте хотя бы раз — и точно "влюбитесь": интересный салат "Елена"

Это очень простой, но очень вкусный салат с куриным мясом, который быстро готовится.

Этот рецепт понравится каждому своей простоте, однако, его без колебаний можно ставить на праздничный стол. Его нежный вкус покорит сердце любого.

Ингредиенты твердый сыр 130 г куриное филе отварное 220 г сырая морковь 1 шт. чеснок 2 зубчика вареные яйца 4 шт. майонез по вкусу соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

На дно положите тертый сыр и смажьте майонезом. Нарежьте отварное куриное филе, посолите, уложите сверху, снова смажьте майонезом. Тертую морковь смешайте с чесноком и майонезом, выложите следующим слоем. Тертым белком яиц покройте последний слой и снова майонез. Завершите салат тертыми желтками и снова майонезом.

Приятного аппетита!