Праздничный рецепт оливье на Новый год 2026: необычный вариант, который никого не оставит равнодушным
Грядет Новый год 2026, и самое время подумать о праздничном столе. Один из любимых салатов украинцев — классический оливье — можно подать в необычном и эффектном виде: в рулете.
Такой праздничный вариант не только выглядит стильно, но и экономит время на сервировку, позволяя вам больше наслаждаться праздничной атмосферой. Пользователь TikTok с ником @alionakarpiuk рассказала, как приготовить оливье в рулете, чтобы он стал настоящим украшением вашего новогоднего стола.
Ингредиенты
- картофель
- 3-4шт.
- морковь
- 2шт.
- яйца
- 6 шт.
- соленые огурцы
- 3-4шт.
- вареная колбаса
- 400г
- зеленый горошек
- 1 банка (400 г)
- майонез
- 3-4 ст. ложки
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Отварите картофель, морковь и яйца до полной готовности.
Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками — для этого идеально подойдет блендер 16-в-1 с насадкой “кубики”.
Добавить зеленый горошек, майонез, соль и перец, тщательно перемешать до однородной консистенции.
Для основания рулета быстро натрите яйца блендером — буквально 3 секунды, и они готовы. Выложите их ровным слоем на пищевую пленку.
Слегка смажьте основание майонезом, выложите слой салата и аккуратно сформуйте рулет.
Положите рулет в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо “схватился” и легко нарезался.
Перед подачей аккуратно снимите пленку, украсьте рулет свежей зеленью или овощами по вкусу.
Приятного аппетита!