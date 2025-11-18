Праздничный рецепт оливье на Новый год 2026: необычный вариант, который никого не оставит равнодушным

Оливье в рулете: рецепт на Новый год 2026 / © Фото из открытых источников

Такой праздничный вариант не только выглядит стильно, но и экономит время на сервировку, позволяя вам больше наслаждаться праздничной атмосферой. Пользователь TikTok с ником @alionakarpiuk рассказала, как приготовить оливье в рулете, чтобы он стал настоящим украшением вашего новогоднего стола.

Ингредиенты картофель 3-4шт. морковь 2шт. яйца 6 шт. соленые огурцы 3-4шт. вареная колбаса 400г зеленый горошек 1 банка (400 г) майонез 3-4 ст. ложки соль, перец по вкусу

Процесс приготовления:

Отварите картофель, морковь и яйца до полной готовности. Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками — для этого идеально подойдет блендер 16-в-1 с насадкой “кубики”. Добавить зеленый горошек, майонез, соль и перец, тщательно перемешать до однородной консистенции. Для основания рулета быстро натрите яйца блендером — буквально 3 секунды, и они готовы. Выложите их ровным слоем на пищевую пленку. Слегка смажьте основание майонезом, выложите слой салата и аккуратно сформуйте рулет. Положите рулет в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо “схватился” и легко нарезался. Перед подачей аккуратно снимите пленку, украсьте рулет свежей зеленью или овощами по вкусу.

Приятного аппетита!