Салаты
68
Праздничный рецепт оливье на Новый год 2026: необычный вариант, который никого не оставит равнодушным

Грядет Новый год 2026, и самое время подумать о праздничном столе. Один из любимых салатов украинцев — классический оливье — можно подать в необычном и эффектном виде: в рулете.

Татьяна Мележик
48 минут
136 ккал
Оливье в рулете: рецепт на Новый год 2026

Оливье в рулете: рецепт на Новый год 2026 / © Фото из открытых источников

Такой праздничный вариант не только выглядит стильно, но и экономит время на сервировку, позволяя вам больше наслаждаться праздничной атмосферой. Пользователь TikTok с ником @alionakarpiuk рассказала, как приготовить оливье в рулете, чтобы он стал настоящим украшением вашего новогоднего стола.

Ингредиенты

картофель
3-4шт.
морковь
2шт.
яйца
6 шт.
соленые огурцы
3-4шт.
вареная колбаса
400г
зеленый горошек
1 банка (400 г)
майонез
3-4 ст. ложки
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварите картофель, морковь и яйца до полной готовности.

  2. Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками — для этого идеально подойдет блендер 16-в-1 с насадкой “кубики”.

  3. Добавить зеленый горошек, майонез, соль и перец, тщательно перемешать до однородной консистенции.

  4. Для основания рулета быстро натрите яйца блендером — буквально 3 секунды, и они готовы. Выложите их ровным слоем на пищевую пленку.

  5. Слегка смажьте основание майонезом, выложите слой салата и аккуратно сформуйте рулет.

  6. Положите рулет в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо “схватился” и легко нарезался.

  7. Перед подачей аккуратно снимите пленку, украсьте рулет свежей зеленью или овощами по вкусу.

Приятного аппетита!

