Праздничный салат с тунцом и оливками: простое блюдо, которое удивит гостей своим вкусом
Приготовьте этот вкусный и очень быстрый салат с тунцом и оливками, если вы хотите удивить гостей.
Ищете вкусный и простой рецепт салата для праздничного стола? Салат с тунцом и оливками – это идеальное сочетание легкости, элегантности и праздничного вида, которое станет отличным украшением любого праздника.
Ингредиенты
вареный картофель
2-3 шт.
вареная морковь
1-2 шт.
тунеть
200 г
яйца
5-6 шт.
майонез
по вкусу
соленый огурец
для декора
оливки или маслины
для декора
помидоры
для декора
соль и перец
по вкусу
Процесс приготовления:
Намазать тарелку майонезом и равномерно выложить натертый картофель, слегка прижимая. Снова смазать ее майонезом. Тунец отцедить от растительного масла или сока, разложить ровным слоем и покрыть майонезом. Затем натереть морковь, выложить на тунец, прижать и снова смазать майонезом.
Отдельно натереть желток и белок. Белок выложить поверх моркови и прижать. Поместить в центр тарелки стакан, а вокруг него сделать сеточку из майонеза, затем положить натертый желток.
Осторожно убрать стакан, и в образовавшуюся полость выложить нарезанные соленые огурцы. Для украшения можно добавить помидоры, маслины или оливки.