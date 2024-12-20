Праздничный салат "Снежная королева": приготовьте на Новый 2025 год — гости будут в восторге

Этот аппетитный и сытный салат на праздничный стол готовится с копченой курицей – он обязательно понравится всем гостям.
Благодаря копченой курице салат отличается уникальным ароматом и насыщенным вкусом. Ее нежное мясо отлично сочетается с другими ингредиентами, создавая особое блюдо.
Ингредиенты
- копченое мясо курицы
- 250 г
- малосольные огурцы
- 2 шт.
- твердый сыр
- 100 г
- шампиньоны
- 10 шт.
- яйца
- 3 шт.
- морковь
- 2 шт.
- лук
- 1 шт.
- майонез
- по вкусу
- соль
- щепотка
- укроп
- пучок
Процесс приготовления:
- Шампиньоны и лук нарезать мелкими кубиками, обжарить в сковороде на небольшом количестве масла, посолить. Оставить остывать.
- Копченое мясо куриное нарезать, малосольные огурцы натереть на терке.
- Смешать в отдельной миске мясо и огурцы, выложить в салатник первым слоем. Покрыть майонезом. Натереть сыр вторым слоем. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки разомкнуть вилкой, добавить к грибам с луком, заправить ложкой майонеза.
- Третьим слоем выложить смесь из грибов, на терке натереть морковь, выложить на грибной слой. Смазать майонезом. Сверху натереть яичные белки. Украсить зеленью.
Приятного аппетита!