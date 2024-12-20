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Праздничный салат "Снежная королева": приготовьте на Новый 2025 год — гости будут в восторге

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
152 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
731
Время на прочтение
1 мин
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Праздничный салат "Снежная королева": приготовьте на Новый 2025 год — гости будут в восторге

Салат "Снежная королева" (фото с сайта Вкусное) / Фото: Фото из открытых источников

Этот аппетитный и сытный салат на праздничный стол готовится с копченой курицей – он обязательно понравится всем гостям.

Благодаря копченой курице салат отличается уникальным ароматом и насыщенным вкусом. Ее нежное мясо отлично сочетается с другими ингредиентами, создавая особое блюдо.

Ингредиенты

копченое мясо курицы
250 г
малосольные огурцы
2 шт.
твердый сыр
100 г
шампиньоны
10 шт.
яйца
3 шт.
морковь
2 шт.
лук
1 шт.
майонез
по вкусу
соль
щепотка
укроп
пучок

Процесс приготовления:

  1. Шампиньоны и лук нарезать мелкими кубиками, обжарить в сковороде на небольшом количестве масла, посолить. Оставить остывать.
  2. Копченое мясо куриное нарезать, малосольные огурцы натереть на терке.
  3. Смешать в отдельной миске мясо и огурцы, выложить в салатник первым слоем. Покрыть майонезом. Натереть сыр вторым слоем. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки разомкнуть вилкой, добавить к грибам с луком, заправить ложкой майонеза.
  4. Третьим слоем выложить смесь из грибов, на терке натереть морковь, выложить на грибной слой. Смазать майонезом. Сверху натереть яичные белки. Украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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