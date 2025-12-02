ТСН в социальных сетях

Салаты
430
1 мин

Приготовьте этот салат на Новый год: он точно исчезнет из тарелок мгновенно, и все его будут восхвалять

Этот простой салат из трех ингредиентов станет настоящей звездой новогоднего стола.

Татьяна Мележик
1 час. 10 мин.
131 ккал
Салат "Рыба по-польски": рецепт

Салат "Рыба по-польски": рецепт / © Фото из открытых источников

До праздников осталось меньше месяца, поэтому самое время продумать меню и найти блюда, которые удивят гостей. Салат “Рыба по-польски” идеально для этого подходит: готовится легко, выглядит эффектно, а нежный вкус в сочетании с пикантным маринованным луком делает его настоящей жемчужиной праздничного вечера.

Ингредиенты

горбуша
1 кг
репчатый лук
400г
укроп
пучок
лавровый лист
2 шт.
майонез
по вкусу
соль, перец
по вкусу
соль (для маринада)
1,5 ст. ложки
сахар (для маринада)
1,5 ст. ложки
уксус 9% (для маринада)
3 ст. ложки
вода (для маринада)
150 мл

Процесс приготовления:

  1. Горбушу нарезаем на порционные кусочки. В кастрюле доводим до кипения воду с лавровым листом, солью и небольшой веточкой укропа. Варим рыбу около 10 минут, затем охлаждаем, очищаем от костей и разбираем на нежные волокна. Солим и перчим по вкусу.

  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами и промываем холодной водой. Составляем в миску, добавляем соль, сахар, немного уксуса и вливаем 150 мл воды. Оставляем на 20 минут — лук станет хрустящим и потеряет горечь.

  3. В глубокой форме формируем салат слоями: 1-й слой — рыба; 2-й слой — маринованный лук; сверху делаем легкую майонезную “сетку”.

  4. Повторяем еще раз. Верхний слой — рыба под нежной майонезной “шапочкой”.

  5. Ставим салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались: рыба станет особенно мягкой и сочной, а лук — ароматным и нежным.

  6. Перед подачей украшаем свежим укропом и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Дата публикации
