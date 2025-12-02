- Дата публикации
- Салаты
- 430
- 1 мин
Приготовьте этот салат на Новый год: он точно исчезнет из тарелок мгновенно, и все его будут восхвалять
Этот простой салат из трех ингредиентов станет настоящей звездой новогоднего стола.
До праздников осталось меньше месяца, поэтому самое время продумать меню и найти блюда, которые удивят гостей. Салат “Рыба по-польски” идеально для этого подходит: готовится легко, выглядит эффектно, а нежный вкус в сочетании с пикантным маринованным луком делает его настоящей жемчужиной праздничного вечера.
Ингредиенты
- горбуша
- 1 кг
- репчатый лук
- 400г
- укроп
- пучок
- лавровый лист
- 2 шт.
- майонез
- по вкусу
- соль, перец
- по вкусу
- соль (для маринада)
- 1,5 ст. ложки
- сахар (для маринада)
- 1,5 ст. ложки
- уксус 9% (для маринада)
- 3 ст. ложки
- вода (для маринада)
- 150 мл
Процесс приготовления:
Горбушу нарезаем на порционные кусочки. В кастрюле доводим до кипения воду с лавровым листом, солью и небольшой веточкой укропа. Варим рыбу около 10 минут, затем охлаждаем, очищаем от костей и разбираем на нежные волокна. Солим и перчим по вкусу.
Лук нарезаем тонкими полукольцами и промываем холодной водой. Составляем в миску, добавляем соль, сахар, немного уксуса и вливаем 150 мл воды. Оставляем на 20 минут — лук станет хрустящим и потеряет горечь.
В глубокой форме формируем салат слоями: 1-й слой — рыба; 2-й слой — маринованный лук; сверху делаем легкую майонезную “сетку”.
Повторяем еще раз. Верхний слой — рыба под нежной майонезной “шапочкой”.
Ставим салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались: рыба станет особенно мягкой и сочной, а лук — ароматным и нежным.
Перед подачей украшаем свежим укропом и подаем к столу.
Приятного аппетита!