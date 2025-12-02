Приготовьте этот салат на Новый год: он точно исчезнет из тарелок мгновенно, и все его будут восхвалять

До праздников осталось меньше месяца, поэтому самое время продумать меню и найти блюда, которые удивят гостей. Салат “Рыба по-польски” идеально для этого подходит: готовится легко, выглядит эффектно, а нежный вкус в сочетании с пикантным маринованным луком делает его настоящей жемчужиной праздничного вечера.

Процесс приготовления:

Горбушу нарезаем на порционные кусочки. В кастрюле доводим до кипения воду с лавровым листом, солью и небольшой веточкой укропа. Варим рыбу около 10 минут, затем охлаждаем, очищаем от костей и разбираем на нежные волокна. Солим и перчим по вкусу.

Лук нарезаем тонкими полукольцами и промываем холодной водой. Составляем в миску, добавляем соль, сахар, немного уксуса и вливаем 150 мл воды. Оставляем на 20 минут — лук станет хрустящим и потеряет горечь.

В глубокой форме формируем салат слоями: 1-й слой — рыба; 2-й слой — маринованный лук; сверху делаем легкую майонезную “сетку”.

Повторяем еще раз. Верхний слой — рыба под нежной майонезной “шапочкой”.

Ставим салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались: рыба станет особенно мягкой и сочной, а лук — ароматным и нежным.