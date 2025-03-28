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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Простой и полезный салат из брокколи: легкий вариант ужина.

Этот легкий и вкусный салат станет отличным вариантом для ужина и отлично дополнит праздничный стол.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
17 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Легкий и вкусный салат из брокколи

Легкий и вкусный салат из брокколи / © pixabay.com

Отварные брокколи, свежий огурец, яйца и зелень идеально сочетаются во вкусной заправке из йогурта, горчицы и желтков.

Ингредиенты

отварная в подсоленной воде брокколи
1 шт.
свежий огурец
1 шт.
белок яиц
3 шт.
зелень
по вкусу
греческий йогурт
150 г
соль, перец
по вкусу
горчица
по вкусу
желтки яиц
3 шт.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте огурец тонкими ломтиками, добавьте мелко нарезанную зелень и белки отварных яиц, а также брокколи, сваренную в подсоленной воде (после варки опустите в холодную воду для сохранения цвета).

  2. Для заправки смешайте йогурт с измельченными желтками, горчицей, солью и перцем.

  3. Заправьте полученной смесью салат.

Приятного аппетита!

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