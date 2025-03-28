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- Салаты
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Простой и полезный салат из брокколи: легкий вариант ужина.
Этот легкий и вкусный салат станет отличным вариантом для ужина и отлично дополнит праздничный стол.
Отварные брокколи, свежий огурец, яйца и зелень идеально сочетаются во вкусной заправке из йогурта, горчицы и желтков.
Ингредиенты
- отварная в подсоленной воде брокколи
- 1 шт.
- свежий огурец
- 1 шт.
- белок яиц
- 3 шт.
- зелень
- по вкусу
- греческий йогурт
- 150 г
- соль, перец
- по вкусу
- горчица
- по вкусу
- желтки яиц
- 3 шт.
Процесс приготовления:
Нарежьте огурец тонкими ломтиками, добавьте мелко нарезанную зелень и белки отварных яиц, а также брокколи, сваренную в подсоленной воде (после варки опустите в холодную воду для сохранения цвета).
Для заправки смешайте йогурт с измельченными желтками, горчицей, солью и перцем.
Заправьте полученной смесью салат.
Приятного аппетита!
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