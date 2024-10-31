Категория
Салаты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Простой рецепт вкусного винегрета с новыми ингредиентами

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Простой рецепт вкусного винегрета с новыми ингредиентами

Винегрет

Рецепт винегрета: какие три ингредиента сделают его вкуснее

Предлагаем приготовить винегрет с новыми ингредиентами.

Ингредиенты для винегрета

  • Запеченная свекла – 400 г.
  • Отварной картофель — 300 г.
  • Отварная морковь – 200 г.
  • Маринованные грибы – 200 г.
  • Маринованные огурцы – 200 г.
  • Отварная фасоль – 350 г.
  • Лук красный – 2 шт.
  • Лук зеленый – пучок.
  • Укроп – пучок.
  • Соль – полчайной ложки.
  • Масло растительное — 4 ст.л
  • Уксус – 2 ст.л
  • Сахар — щепотка

Приготовление винегрета

  • Нарезаем лук кубиками, вливаем воду, уксус, добавляем соль и сахар, маринуем 15 минут. Сливаем маринад.
  • Запеченную свеклу, отварной картофель очищаем, нарезаем кубиками, добавляем лук,
  • Чистим морковь, нарезаем кубиками, добавляем в салат.
  • Режем маринованные грибы, огурцы и вместе с фасолью добавляем в салат.
  • Добавляем порезанный зеленый лук
  • Солим, заправляем растительным маслом.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация