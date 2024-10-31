Простой рецепт вкусного винегрета с новыми ингредиентами

Рецепт винегрета: какие три ингредиента сделают его вкуснее
Предлагаем приготовить винегрет с новыми ингредиентами.
Ингредиенты для винегрета
- Запеченная свекла – 400 г.
- Отварной картофель — 300 г.
- Отварная морковь – 200 г.
- Маринованные грибы – 200 г.
- Маринованные огурцы – 200 г.
- Отварная фасоль – 350 г.
- Лук красный – 2 шт.
- Лук зеленый – пучок.
- Укроп – пучок.
- Соль – полчайной ложки.
- Масло растительное — 4 ст.л
- Уксус – 2 ст.л
- Сахар — щепотка
Приготовление винегрета
- Нарезаем лук кубиками, вливаем воду, уксус, добавляем соль и сахар, маринуем 15 минут. Сливаем маринад.
- Запеченную свеклу, отварной картофель очищаем, нарезаем кубиками, добавляем лук,
- Чистим морковь, нарезаем кубиками, добавляем в салат.
- Режем маринованные грибы, огурцы и вместе с фасолью добавляем в салат.
- Добавляем порезанный зеленый лук
- Солим, заправляем растительным маслом.
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