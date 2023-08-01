Пять модных и интересных летних салатов, которые вы сможете с легкостью повторить

Летом от тяжелой пищи хочется отказаться, предпочитая простые блюда и легкие продукты. По мнению диетологов, при основных приемах пищи нужно заполнять половину тарелки клетчаткой. Именно ею и богатые летние салаты.

Изучив подборку актуальных летних салатов от New York Times, ТСН.ua отобрал для вас пять самых интересных по нашему мнению. Их очень легко повторить у себя дома.

Кукурузный салат с кинзой, базиликом и помидорами.

Ингредиенты:

начала кукурузы 5 шт;

чере 1 упаковка;

лайм 1 шт;

оливковое масло 3 ст. ложки;

соль;

перец чили измельченный (по желанию) 1/4 ч. ложки;

свежие листья базилика;

свежие листья кинзы.

Способ приготовления:

Кочаны в шелухах разогреть в микроволновке при высокой мощности (3 минуты). Очистить кукурузу, срезать с початков зерна, переложить в глубокую миску. Добавить разрезанные пополам помидоры черри. Натереть лайма над кукурузой и добавить небольшое количество лаймового сока. Добавить соль, чили, растительное масло. Перемешать. Листья базилика и листья кинзы порвать произвольно руками, положить в салат. Подавать сразу или поставить в холодильник в герметичном контейнере.

Салат "Кровавая Мэри"

Летние салаты рецепты / Фото: Pexels

Ингредиенты для салата:

помидоры 1 кг;

сельдерей 2 стебля;

красный лук 1 шт;

лимонный сок 1 ст. кровати;

сахарный песок 1 ч. ложка;

соль;

черный перец;

петрушка.

Для заправки:

соевый соус 1 ст. кровати;

бальзамический уксус 1 ст. кровати;

соус табаско 1,5-2 ч. ложки;

чеснок 1 зубчик;

оливковое масло 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

Тонко нарезать сельдерей и красный лук. Добавить лимонный сок, соль, перец, сахар. Перемешать и бросить на 10 минут. Затем положить сельдерей и лук в дуршлаг, чтобы стекла излишняя влага, переложить в глубокую миску. Добавить нарезанные помидоры. Приготовить заправку: соединить соевый соус, бальзамический уксус, табаско, чеснок, оливковое масло. Перемешать. Заправить салат, посолить и поперчить. Перед подачей на стол посыпать петрушкой.

Салат с беконом

Ингредиенты:

салат ромен 3 шт;

лимон 1 шт;

помидоры черри 1 стакан;

готовый бекон 3/4 стакана;

огурцы 2 шт;

зеленый лук;

спелый авокадо 1 шт;

вареные яйца 2 шт;

оливковое масло 1/3 ст. ложки;

сыр фета или с голубой плесенью 1/2 стакана;

соль;

черный перец.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить заправку. Для этого в небольшую мисочку натрите цедру лимона, выдавите из него сок, взбить с оливковым маслом. Добавить соль и перец. В большую миску положить листья ромена (порвать). Добавить помидоры, бекон, зеленый лук, огурцы, творог. Сбрызнуть примерно половиной заправки. Отлично перемешать. Выложить порезанный на кусочки авокадо, четвертинки вареного яйца. Сверху положить салат, приправить солью и перцем. Полить остатками заправки.

Салат из пармезана и рукколы

Оригинальный летний салат / Фото: Pexels

Ингредиенты:

рукола 100-150 г;

пармезан 50 г;

оливковое масло 1 ст. кровати;

лимонный сок 1 ч. ложка;

соль.

Способ приготовления:

Руколу поместить в глубокую миску, сбрызнуть оливковым маслом. Слегка перемешать руками. Добавить лимонный сок и немного соли. Натереть пармезан и перемешать. Добавить еще капельку масла, если салат получился слишком острым.

Фруктовый капрез

Ингредиенты:

косточковые фрукты (персик, нектарин, слива, вишня) 1 кг;

лимонный сок 1 ст. кровати;

сахар 2 ч. ложки;

соль;

свежая моцарелла 200-220 г;

мята и базилик;

оливковое масло 2 ст. ложки;

черный перец.

Способ приготовления:

Фрукты очистить от косточек, порезать. Переложить на тарелку, добавить лимонный сок, сахар и 1/2 ч. ложки соли. Перемешать, бросить на 5-10 минут. Моцареллу порезать на маленькие куски. Положить к фруктам. Добавить свежие листики мяты и базилика. Сбрызнуть оливковым маслом. Добавить соль и перец.

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