Пять модных и интересных летних салатов, которые вы сможете с легкостью повторить

Летом от тяжелой пищи хочется отказаться, предпочитая простые блюда и легкие продукты. По мнению диетологов, при основных приемах пищи нужно заполнять половину тарелки клетчаткой. Именно ею и богатые летние салаты.
Изучив подборку актуальных летних салатов от New York Times, ТСН.ua отобрал для вас пять самых интересных по нашему мнению. Их очень легко повторить у себя дома.
Кукурузный салат с кинзой, базиликом и помидорами.
Ингредиенты:
- начала кукурузы 5 шт;
- чере 1 упаковка;
- лайм 1 шт;
- оливковое масло 3 ст. ложки;
- соль;
- перец чили измельченный (по желанию) 1/4 ч. ложки;
- свежие листья базилика;
- свежие листья кинзы.
Способ приготовления:
- Кочаны в шелухах разогреть в микроволновке при высокой мощности (3 минуты). Очистить кукурузу, срезать с початков зерна, переложить в глубокую миску.
- Добавить разрезанные пополам помидоры черри.
- Натереть лайма над кукурузой и добавить небольшое количество лаймового сока. Добавить соль, чили, растительное масло. Перемешать.
- Листья базилика и листья кинзы порвать произвольно руками, положить в салат.
- Подавать сразу или поставить в холодильник в герметичном контейнере.
Салат "Кровавая Мэри"
Ингредиенты для салата:
- помидоры 1 кг;
- сельдерей 2 стебля;
- красный лук 1 шт;
- лимонный сок 1 ст. кровати;
- сахарный песок 1 ч. ложка;
- соль;
- черный перец;
- петрушка.
Для заправки:
- соевый соус 1 ст. кровати;
- бальзамический уксус 1 ст. кровати;
- соус табаско 1,5-2 ч. ложки;
- чеснок 1 зубчик;
- оливковое масло 2 ст. ложки.
Способ приготовления:
- Тонко нарезать сельдерей и красный лук. Добавить лимонный сок, соль, перец, сахар. Перемешать и бросить на 10 минут.
- Затем положить сельдерей и лук в дуршлаг, чтобы стекла излишняя влага, переложить в глубокую миску.
- Добавить нарезанные помидоры.
- Приготовить заправку: соединить соевый соус, бальзамический уксус, табаско, чеснок, оливковое масло. Перемешать.
- Заправить салат, посолить и поперчить. Перед подачей на стол посыпать петрушкой.
Салат с беконом
Ингредиенты:
- салат ромен 3 шт;
- лимон 1 шт;
- помидоры черри 1 стакан;
- готовый бекон 3/4 стакана;
- огурцы 2 шт;
- зеленый лук;
- спелый авокадо 1 шт;
- вареные яйца 2 шт;
- оливковое масло 1/3 ст. ложки;
- сыр фета или с голубой плесенью 1/2 стакана;
- соль;
- черный перец.
Способ приготовления:
- Сначала нужно приготовить заправку. Для этого в небольшую мисочку натрите цедру лимона, выдавите из него сок, взбить с оливковым маслом. Добавить соль и перец.
- В большую миску положить листья ромена (порвать). Добавить помидоры, бекон, зеленый лук, огурцы, творог. Сбрызнуть примерно половиной заправки. Отлично перемешать.
- Выложить порезанный на кусочки авокадо, четвертинки вареного яйца. Сверху положить салат, приправить солью и перцем. Полить остатками заправки.
Салат из пармезана и рукколы
Ингредиенты:
- рукола 100-150 г;
- пармезан 50 г;
- оливковое масло 1 ст. кровати;
- лимонный сок 1 ч. ложка;
- соль.
Способ приготовления:
- Руколу поместить в глубокую миску, сбрызнуть оливковым маслом. Слегка перемешать руками. Добавить лимонный сок и немного соли.
- Натереть пармезан и перемешать. Добавить еще капельку масла, если салат получился слишком острым.
Фруктовый капрез
Ингредиенты:
- косточковые фрукты (персик, нектарин, слива, вишня) 1 кг;
- лимонный сок 1 ст. кровати;
- сахар 2 ч. ложки;
- соль;
- свежая моцарелла 200-220 г;
- мята и базилик;
- оливковое масло 2 ст. ложки;
- черный перец.
Способ приготовления:
- Фрукты очистить от косточек, порезать. Переложить на тарелку, добавить лимонный сок, сахар и 1/2 ч. ложки соли. Перемешать, бросить на 5-10 минут.
- Моцареллу порезать на маленькие куски. Положить к фруктам. Добавить свежие листики мяты и базилика. Сбрызнуть оливковым маслом. Добавить соль и перец.
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