Рецепт салата "Мимоза" на новогодний стол: как приготовить "легкую" версию без майонеза и моркови

Салат "Мимоза" на уровне с "Оливье" и "Селедкой под шубой" всегда готовят на Новый год. Состоит он из слоев, которые обычно сдабриваются майонезом. Но, если вы хотите приготовить более легкую версию салата, попробуйте этот рецепт.