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Рецепт салата "Мимоза" на новогодний стол: как приготовить "легкую" версию без майонеза и моркови

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
537 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата "Мимоза" на новогодний стол: как приготовить "легкую" версию без майонеза и моркови

Рецепт салата "Мимоза" без майонеза и моркови. / Фото: Фото из открытых источников

Салат "Мимоза" на уровне с "Оливье" и "Селедкой под шубой" всегда готовят на Новый год. Состоит он из слоев, которые обычно сдабриваются майонезом. Но, если вы хотите приготовить более легкую версию салата, попробуйте этот рецепт.

Такая версия салата отлично подходит для тех, кто хочет насладиться классическим новогодним блюдом, но придерживается правильного питания или считает калории.

Ингредиенты

картофель вареный
2 шт.
консервированный лосось
120 г
зеленый лук
20 г
салат Айсберг
50 г
куриные яйца
2 шт.
горчица
1 ст. кровати
мед
1 ст. кровати
лимонный сок
3 ст. ложки
оливковое масло
3 ст. ложки
сметана 20%
3 ст. ложки
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварите картофель в мундире (25 минут). Остудите и натрите на средней терке. Яйца также отварите (10 минут), остудите, почистите, разделите белки от желтков и раздельно натрите на мелкой терке.
  2. Консервированный лосось измельчите вилкой. Промойте и просушите салат и зеленый лук. Последнюю нарежьте.
  3. Для соуса соедините мед, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, сметану и соль. Перемешайте.
  4. Выкладывайте салат слоями: сначала натертый картофель, соль и соус, затем рыба, зеленый лук и снова соус, в конце салат Айсберг, снова соус, тертые белки, еще раз соус и украсьте натертыми желтками.

Приятного аппетита!

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