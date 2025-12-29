Рецепт салата из картофеля «Стег сена»: оригинальная альтернатива традиционным новогодним блюдам

Картофельный салат

Если вы ищете способ обновить праздничное меню и удивить гостей, обратите внимание на картофельный салат. Это блюдо отличается эффектной подачей и сочетанием текстур: золотистый хрустящий картофель в сочетании со свежими овощами и фруктами делает салат легким, но одновременно сытным.

Необходимые ингредиенты

Картофель: 750 г

Мясо (свинина): 400 г

Яблоки: 250 г

Огурцы (свежие): 200 г

Творог (твердых сортов): 150 г

Яйца куриные: 4 шт.

Лук (салатный): 100 г

Майонез: 180 г

Растительное масло: 80–100 мл

Соль и перец: по вкусу

Процесс приготовления

Картофель нужно почистить и натереть на терке для корейской моркови, чтобы получить тонкую соломку. Важно тщательно промыть ее холодной водой несколько раз, чтобы полностью удалить крахмал. После этого картофель следует хорошо просушить на бумажных полотенцах.

Разогрейте масло и обжаривайте картофель небольшими порциями в течение 2–3 минут до золотистого цвета. Готовую соломку выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Именно эта хрустящая корочка является главной особенностью блюда.

Свинину нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте на интенсивном огне (около 8–10 минут), добавив в конце специи.

Отваренные яйца нарежьте кубиками, огурцы — небольшими брусочками, а лук мелко измельчите. Сыр натрите на грубой терке.

В глубокой емкости объедините обжаренное мясо, яйца, огурцы, сыр и лук. Добавьте соль, перец и майонез (оставьте часть соуса для финального оформления). Последним штрихом добавьте нарезанное яблоко — оно обеспечит салату приятную свежесть и легкую кислинку.

Оформление и подача

Плотно выложите получившуюся массу в глубокую пиалку, накройте плоской тарелкой и осторожно переверните. Смажьте поверхность остатками майонеза и щедро укройте салат хрустящей картофельной соломкой, придавая блюду форму стога.

Для праздничного вида салат можно дополнить свежей зеленью или вырезанными фигурками из творога. Подавать блюдо рекомендуется сразу после приготовления, пока картофель сохраняет свои хрустящие свойства.