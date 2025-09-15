ТСН в социальных сетях

Рецепт вкусного салата "Киевский": готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее

Рецепт быстрого салата, который вкуснее оливье.

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
10 минут
161 ккал
Салат "Киевский"// фото: gospodynka.com.ua

Салат "Киевский" / Фото: gospodynka.com.ua

Ищете идеальный салат, который готовится быстро, а на вкус просто невероятный? Этот рецепт — именно то, что вам нужно! Сочетание копченой курицы, свежих овощей и сыра создает насыщенный и одновременно нежный вкус.

Ингредиенты для салата «Киевский»:

  • свежие огурцы — 2–3 шт.

  • сладкий перец — 1 шт.

  • копченое куриное филе — 200–250 г

  • твердый сыр — 150 г

  • яйца — 4 шт.

  • консервированная кукуруза — 1 баночка (около 340 г)

  • майонез — по вкусу

  • соль, черный перец — по вкусу

Приготовление салата:

  • Нарежьте огурцы и перец небольшими кубиками. Высыпьте их в глубокую миску.

  • Нарежьте копченое куриное филе кубиками и добавьте к овощам.

  • Натрите сыр и вареные яйца на большой терке, добавьте их к остальным ингредиентам.

  • Слейте жидкость из банки кукурузы и высыпьте зерна в салат. Посолите и поперчите по вкусу.

  • Заправьте майонезом салат и тщательно все перемешайте. Быстрый и вкусный салат готов.

