Рецепт вкусного салата "Киевский": готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее
Рецепт быстрого салата, который вкуснее оливье.
Ищете идеальный салат, который готовится быстро, а на вкус просто невероятный? Этот рецепт — именно то, что вам нужно! Сочетание копченой курицы, свежих овощей и сыра создает насыщенный и одновременно нежный вкус.
Ингредиенты для салата «Киевский»:
свежие огурцы — 2–3 шт.
сладкий перец — 1 шт.
копченое куриное филе — 200–250 г
твердый сыр — 150 г
яйца — 4 шт.
консервированная кукуруза — 1 баночка (около 340 г)
майонез — по вкусу
соль, черный перец — по вкусу
Приготовление салата:
Нарежьте огурцы и перец небольшими кубиками. Высыпьте их в глубокую миску.
Нарежьте копченое куриное филе кубиками и добавьте к овощам.
Натрите сыр и вареные яйца на большой терке, добавьте их к остальным ингредиентам.
Слейте жидкость из банки кукурузы и высыпьте зерна в салат. Посолите и поперчите по вкусу.
Заправьте майонезом салат и тщательно все перемешайте. Быстрый и вкусный салат готов.