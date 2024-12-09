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Салат "Афродита": попробуйте новинку на зимние праздники и не пожалеете – гости съедят его через минуту

Время готовки
18 минут
Пищевая ценность на 100 г
117 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
657
Время на прочтение
1 мин
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Салат "Афродита": попробуйте новинку на зимние праздники и не пожалеете – гости съедят его через минуту

Салат "Афродита" (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Праздничный и вкусный салат, который стоит приготовить на новогодние праздники.

Ваши гости обязательно будут удивлены интересным сочетанием продуктов этого салата.

Ингредиенты

кальмары
350 г
лук
1 шт.
вареные яйца
4 шт.
отварной рис
50 г
отварная куриная грудка
200 г
твердый сыр
100 г
грецкие орехи
120 г
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Кальмары следует отварить в подсоленной воде 3 минуты. Нарезать соломкой и выложить в кольцо салатов (это будет наш первый слой). Смазать сеточкой из майонеза.
  2. Лук порезать полукольцами, вареные желтки измельчить руками, смешать и смазать сеточкой из майонеза.
  3. Выложить отварной рис и смазать майонезом.
  4. Нарезать кубиками куриную грудку, выложить и смазать майонезом.
  5. Сыр натереть на терке, выложить в кольцо на куриное мясо, смазать сеточкой из майонеза.
  6. Натереть на терке отварные яичные белки, украсить молотыми орехами.

Приятного аппетита!

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