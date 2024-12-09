Салат "Афродита": попробуйте новинку на зимние праздники и не пожалеете – гости съедят его через минуту

Праздничный и вкусный салат, который стоит приготовить на новогодние праздники.
Ваши гости обязательно будут удивлены интересным сочетанием продуктов этого салата.
Ингредиенты
- кальмары
- 350 г
- лук
- 1 шт.
- вареные яйца
- 4 шт.
- отварной рис
- 50 г
- отварная куриная грудка
- 200 г
- твердый сыр
- 100 г
- грецкие орехи
- 120 г
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Кальмары следует отварить в подсоленной воде 3 минуты. Нарезать соломкой и выложить в кольцо салатов (это будет наш первый слой). Смазать сеточкой из майонеза.
- Лук порезать полукольцами, вареные желтки измельчить руками, смешать и смазать сеточкой из майонеза.
- Выложить отварной рис и смазать майонезом.
- Нарезать кубиками куриную грудку, выложить и смазать майонезом.
- Сыр натереть на терке, выложить в кольцо на куриное мясо, смазать сеточкой из майонеза.
- Натереть на терке отварные яичные белки, украсить молотыми орехами.
Приятного аппетита!