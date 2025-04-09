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- Салаты
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Салат "Анюта": блюдо, которое очаровывает своим необычным сочетанием - гости будут в восторге
Попытайтесь приготовить уже сегодня этот нежный салат из отварного куриного филе. Все будут в восторге от его вкуса.
Салат Анюта готовится из простых и доступных ингредиентов, но увлекает своим необычным сочетанием вкусов.
Ингредиенты
- куриное филе отварное
- 1 шт.
- луковица
- 1 шт.
- вареные яйца
- 2шт.
- кисло-сладкое яблоко
- 1 шт.
- твердый сыр
- 100г
- майонез
- по вкусу
- масло
- для жарки
- зелень
- для украшения
Процесс приготовления:
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Филе курицы порезать кубиками, выложить в миску, сверху добавить майонез.
Выложить обжаренный лук и натертые на терке яйца, снова смазать майонезом.
Очистить яблоко, натереть его на терке, покрыть этот слой также майонезом.
Натереть на терке сыр, смазать майонезом. По желанию украсить зеленью.
Приятного аппетита!