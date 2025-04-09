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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Салат "Анюта": блюдо, которое очаровывает своим необычным сочетанием - гости будут в восторге

Попытайтесь приготовить уже сегодня этот нежный салат из отварного куриного филе. Все будут в восторге от его вкуса.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
218 ккал
Салат "Анюта": рецепт

Салат "Анюта": рецепт / © Фото из открытых источников

Салат Анюта готовится из простых и доступных ингредиентов, но увлекает своим необычным сочетанием вкусов.

Ингредиенты

куриное филе отварное
1 шт.
луковица
1 шт.
вареные яйца
2шт.
кисло-сладкое яблоко
1 шт.
твердый сыр
100г
майонез
по вкусу
масло
для жарки
зелень
для украшения

Процесс приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

  2. Филе курицы порезать кубиками, выложить в миску, сверху добавить майонез.

  3. Выложить обжаренный лук и натертые на терке яйца, снова смазать майонезом.

  4. Очистить яблоко, натереть его на терке, покрыть этот слой также майонезом.

  5. Натереть на терке сыр, смазать майонезом. По желанию украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
140
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