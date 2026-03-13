Салат "Березень": малоизвестный, но в разы вкуснее "Шубы" или "Оливье"

Салат «Березень» (фото с сайта «Господинька»)

Весна уже близко, и самое время обновлять меню легкими и яркими блюдами. Салаты, которые не только вкусные, но и праздничные на вид, поднимают настроение и делают обед особенным. Попробуйте салат «Березень», рецептом которого поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты отварное куриное филе 300 г маринованные шампиньоны 200 г вареные яйца 4 шт. твердый сыр 130 г майонез по вкусу соль, перец по вкусу свежий огурец 1 шт. лук 1 шт. сахар 1 ч. л. соль (для маринования лука) ½ ч. л. уксус 9% 2 ст. л. вода по вкусу

Процесс приготовления:

Сначала нужно мелко нарезать лук, добавить к нему сахар, соль, влить уксус и воду, поставить для маринования максимум на 15 минут. После этого откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Мелко нарезать отварное куриное филе, добавить нарезанные маринованные шампиньоны, измельчить вареные яйца, натереть на крупной терке твердый сыр, добавить маринованный лук, майонез, соль и перец. Хорошо перемешать. Выложить готовое блюдо в салатник, сверху украсить кружочками свежего огурца, формируя лепестки розы.

Приятного аппетита!