ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

Салат без майонеза, который покоряет всех: курица, огурцы и кукуруза — и на будни, и на праздник

Вкусный салат совсем не обязательно делать с тяжелыми слоями или с майонезом. Мы покажем простой способ приготовить его легко и полезно.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
122 ккал
Салат без майонеза (фото с сайта "Сенсація")

Салат без майонеза (фото с сайта "Сенсація")

Сытный и невероятно вкусный салат для всей семьи можно сделать уже сегодня — простые ингредиенты и минимум времени. Рецептом поделились на сайте «Сенсація».

Ингредиенты

куриная грудка
300г
яйца
3 шт.
огурец
1 шт.
консервированная кукуруза
1 банка
укроп
пучок
сметана
150г
соль, черный молотый перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала ставим вариться куриные яйца. Пока они готовятся, куриное филе тщательно моем, обсушиваем, очищаем от пленок и лишнего жира, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде на медленном огне до золотистой корочки. По вкусу добавляем соль и чёрный перец.

  2. Готовую курицу выкладываем в глубокую миску. Яйца очищаем, измельчаем и добавляем в курицу. Затем добавляем консервированную кукурузу и свежий огурец, нарезанный кубиками.

  3. Далее вносим ароматную зелень и сметану, тщательно перемешиваем. Салат желательно охладить в холодильнике несколько часов, после чего подавать к ужину, на быстрый перекус или праздничный стол.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie