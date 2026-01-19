- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат без майонеза, который покоряет всех: курица, огурцы и кукуруза — и на будни, и на праздник
Вкусный салат совсем не обязательно делать с тяжелыми слоями или с майонезом. Мы покажем простой способ приготовить его легко и полезно.
Сытный и невероятно вкусный салат для всей семьи можно сделать уже сегодня — простые ингредиенты и минимум времени. Рецептом поделились на сайте «Сенсація».
Ингредиенты
- куриная грудка
- 300г
- яйца
- 3 шт.
- огурец
- 1 шт.
- консервированная кукуруза
- 1 банка
- укроп
- пучок
- сметана
- 150г
- соль, черный молотый перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала ставим вариться куриные яйца. Пока они готовятся, куриное филе тщательно моем, обсушиваем, очищаем от пленок и лишнего жира, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде на медленном огне до золотистой корочки. По вкусу добавляем соль и чёрный перец.
Готовую курицу выкладываем в глубокую миску. Яйца очищаем, измельчаем и добавляем в курицу. Затем добавляем консервированную кукурузу и свежий огурец, нарезанный кубиками.
Далее вносим ароматную зелень и сметану, тщательно перемешиваем. Салат желательно охладить в холодильнике несколько часов, после чего подавать к ужину, на быстрый перекус или праздничный стол.
Приятного аппетита!