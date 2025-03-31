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- Салаты
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Салат "Гениальный": понадобятся банка консервы и огурцы
Простой, вкусный и сытный салат, удививший ваших гостей на праздничном столе и не только.
Готовится из доступных ингредиентов, а результат поражает своим вкусом. Попробуйте этот гениальный салат и узнайте, почему он стал фаворитом на каждом празднике.
Ингредиенты
- сардина консервная
- 1 шт.
- маринованные огурцы
- 3 шт.
- отварной картофель
- 1 шт.
- отварная морковь
- 1 шт.
- вареные яйца
- 3 шт.
- соль
- 0,5 ч. ложки
- сахар
- 1 час. кровати
- яблочный уксус
- 1 ст. кровати
- укроп
- веточка
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
Лук порезать кубиками и замариновать, добавив уксус, соль, сахар и немного кипятка.
Сардину разомнуть вилкой, выложить первым слоем салата, покрыть тоненькой сеточкой майонеза, вторым слоем выложить маринованный лук.
Натереть на терку отварной картофель, выложить сеточку майонеза, на грубой стороне терки натереть маринованные огурцы и выложить сверху.
Далее натереть отварную морковь, добавить сеточку майонеза и натереть белки от яиц. Желтки разомкнуть вилкой, перемешать с мелко нарезанным укропом. Украсить салат.
Приятного аппетита!
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