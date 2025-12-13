- Дата публикации
Салат "Глория": вкуснее "Оливье", готовится через несколько минут, а съедается еще быстрее
Если вы ищете интересный новый рецепт к новогодним праздникам, попробуйте салат "Глория".
О нем немногие знают, но гости точно будут в восторге от его неповторимого вкуса. Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- куриная вареная грудка
- 300г
- яичный белок
- 4 шт.
- соленые огурцы
- 2шт.
- морковь по-корейски
- 150г
- копченый сыр
- 150г
- яичные желтки (для декора)
- 2шт.
- яичные желтки (для соуса)
- 2шт.
- соль
- ½ ч. ложки
- черный молотый перец
- 1/3 ч. ложки
- масло
- 2 ст. ложки
- сметана
- 3 ст. ложки
- горчица в зернах
- 1 ч. ложка
- чеснок
- 1 зубчик
Процесс приготовления:
Сначала приготовьте соус: отделите белки и желтки. К двум желткам добавьте соль, перец, сметану, растительное масло, горчицу в зернах, зубчик чеснока и перемешайте вилкой.
Куриную грудку порвать на отдельные волокна, выложить на плоскую тарелку первым слоем. Смазать соусом. Затем выложить натертые на мелкую терку яичные белки.
На терке натереть соленые огурцы и выложить сверху. Смазать соусом. Выложить слой из корейской моркови. Снова смазать соусом. Теперь можно натереть копченый творог.
Салат можно украсить натертыми оставшимися яичными желтками, солеными огурцами, зеленью по желанию.
Приятного аппетита!