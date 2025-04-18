ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
550
Время на прочтение
1 мин

Салат "Гнездо" с курицей, яйцом и сыром — идеальное блюдо для Пасхи

Легкий, вкусный и аппетитный салат, собирающий комплимент на каждом празднике.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
194 ккал
Салат "Гнездо"

Салат "Гнездо" / © Фото из открытых источников

Этот легкий и свежий салат с минимумом майонеза станет отличным украшением для праздничного стола. Его нежный вкус и яркий вид придадут праздничной атмосфере и подчеркнут торжество события.

Ингредиенты

куриное филе
1 шт.
яйца
3-4шт.
твердый сыр
100г
морковь
1 шт.
греческий йогурт или майонез
2-3 ст. ложки
соль, перец
по вкусу
перепелиные яйца окрашены (для декора)
3-4шт.
укроп или другая зелень (для декора)
пучок

Процесс приготовления:

  1. Отварите курицу в течение 40 минут, после чего нарежьте ее мелкими кусочками или разберите на волокна.

  2. Морковь отварите до мягкости (около 30 минут), очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.

  3. Яйца сварите вкрутую, прокипятив их 10 минут, охладите, почистите и натрите. Сыр также натрите на мелкую терку.

  4. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте их солью, перцем и майонезом, затем хорошо перемешайте.

  5. Выложите салат в виде гнезда, положите внутрь отварные перепелиные яйца и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
550
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie