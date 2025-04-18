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- Салаты
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Салат "Гнездо" с курицей, яйцом и сыром — идеальное блюдо для Пасхи
Легкий, вкусный и аппетитный салат, собирающий комплимент на каждом празднике.
Этот легкий и свежий салат с минимумом майонеза станет отличным украшением для праздничного стола. Его нежный вкус и яркий вид придадут праздничной атмосфере и подчеркнут торжество события.
Ингредиенты
- куриное филе
- 1 шт.
- яйца
- 3-4шт.
- твердый сыр
- 100г
- морковь
- 1 шт.
- греческий йогурт или майонез
- 2-3 ст. ложки
- соль, перец
- по вкусу
- перепелиные яйца окрашены (для декора)
- 3-4шт.
- укроп или другая зелень (для декора)
- пучок
Процесс приготовления:
Отварите курицу в течение 40 минут, после чего нарежьте ее мелкими кусочками или разберите на волокна.
Морковь отварите до мягкости (около 30 минут), очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.
Яйца сварите вкрутую, прокипятив их 10 минут, охладите, почистите и натрите. Сыр также натрите на мелкую терку.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте их солью, перцем и майонезом, затем хорошо перемешайте.
Выложите салат в виде гнезда, положите внутрь отварные перепелиные яйца и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!