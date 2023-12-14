Салат из говяжьего языка: рецепт для праздничного стола

Салат из языка – это деликатесная закуска. Для салата главное – заранее и правильно отварить говяжий язык, чтобы он получился мягким и сочным. Основным ингредиентом является говяжий язык, а свежий огурец, болгарский перец и зелень сделают салат ярким и придадут особый свежий вкус.