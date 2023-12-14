Салат из говяжьего языка: рецепт для праздничного стола

Салат из языка – это деликатесная закуска. Для салата главное – заранее и правильно отварить говяжий язык, чтобы он получился мягким и сочным. Основным ингредиентом является говяжий язык, а свежий огурец, болгарский перец и зелень сделают салат ярким и придадут особый свежий вкус.
Ингредиенты
- говяжий язык
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- перец болгарский
- 1 шт.
- огурец свежий
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- укроп
- веточка
- майонез
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- хрен столовый
- 1 ч. л.
- соль
- Говяжий язык вымойте, залейте холодной водой. Доведите до кипения и соберите пену. Посолите, добавьте морковь, лук очищенный целый и соевый соус. Варите 1,5 часа. Готовый язык залейте холодной водой и оставьте на 10 минут. Воду слейте, снимите шкурку с языка и охладите.
- Яйца отварите 10 минут с момента закипания.
- Говяжий язык, перец болгарский и огурец нарежьте соломкой.
- Для заправки: смешайте майонез, чеснок (выдавленный через пресс), столовый хрен и соль. Перемешайте. Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Выложите в салатник. Яйца разрежьте на четыре части и выложите четвертинки на салат, украсьте зеленью.
Советы:
- Майонез можно заменить сметаной.
- Такой салат красиво будет выглядеть в креманках.
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