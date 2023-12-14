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Салат из говяжьего языка: рецепт для праздничного стола

Время готовки
2 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
236 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
346
Время на прочтение
1 мин
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Салат из говяжьего языка: рецепт для праздничного стола

Салат из говяжьего языка / Фото: Credits

Салат из языка – это деликатесная закуска. Для салата главное – заранее и правильно отварить говяжий язык, чтобы он получился мягким и сочным. Основным ингредиентом является говяжий язык, а свежий огурец, болгарский перец и зелень сделают салат ярким и придадут особый свежий вкус.

Ингредиенты

говяжий язык
1 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
соевый соус
2 ст. л.
перец болгарский
1 шт.
огурец свежий
1 шт.
яйца
2 шт.
укроп
веточка
майонез
2 ст. л.
чеснок
2 зубчика
хрен столовый
1 ч. л.
соль
  1. Говяжий язык вымойте, залейте холодной водой. Доведите до кипения и соберите пену. Посолите, добавьте морковь, лук очищенный целый и соевый соус. Варите 1,5 часа. Готовый язык залейте холодной водой и оставьте на 10 минут. Воду слейте, снимите шкурку с языка и охладите.
  2. Яйца отварите 10 минут с момента закипания.
  3. Говяжий язык, перец болгарский и огурец нарежьте соломкой.
  4. Для заправки: смешайте майонез, чеснок (выдавленный через пресс), столовый хрен и соль. Перемешайте. Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Выложите в салатник. Яйца разрежьте на четыре части и выложите четвертинки на салат, украсьте зеленью.

Советы:

  • Майонез можно заменить сметаной.
  • Такой салат красиво будет выглядеть в креманках.

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Дата публикации
Просмотры
346
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