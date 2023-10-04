Салат из печени трески с сыром и перепелиными яйцами: классический рецепт

Печень трески – это ценный и полезный продукт. Блюдо можно включать в повседневное меню или подавать к праздничному столу. Салат состоит из простых ингредиентов: печени трески, перепелиных яиц и сыра. Продукты натрите, нарежьте, перемешайте. Выложите в салатник, заправьте соусом и украсьте.