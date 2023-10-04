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Салат из печени трески с сыром и перепелиными яйцами: классический рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
248 ккал
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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Салат из печени трески с сыром и перепелиными яйцами: классический рецепт

Салат из печени трески / Фото: Credits

Печень трески – это ценный и полезный продукт. Блюдо можно включать в повседневное меню или подавать к праздничному столу. Салат состоит из простых ингредиентов: печени трески, перепелиных яиц и сыра. Продукты натрите, нарежьте, перемешайте. Выложите в салатник, заправьте соусом и украсьте.

Ингредиенты

яйца перепелиные
10 шт.
сыр твердый
150 г.
печень трески консервированная
1 баночка
майонез
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Отварите перепелиные яйца вкрутую четыре минуты после закипания воды. Остудите, очистите. Разрежьте на четвертинки.
  2. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  3. Для соуса: из консервов слейте масло в отдельную миску. Смешайте его с майонезом. Добавьте перец, немного посолите.
  4. Печень трески нарежьте на средние кусочки.
  5. Зелень измельчите.
  6. Соедините яйца, сыр, печень трески, зелень и аккуратно перемешайте. Полейте соусом и украсьте зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
388
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