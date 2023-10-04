Салат из печени трески с сыром и перепелиными яйцами: классический рецепт

Печень трески – это ценный и полезный продукт. Блюдо можно включать в повседневное меню или подавать к праздничному столу. Салат состоит из простых ингредиентов: печени трески, перепелиных яиц и сыра. Продукты натрите, нарежьте, перемешайте. Выложите в салатник, заправьте соусом и украсьте.
Ингредиенты
- яйца перепелиные
- 10 шт.
- сыр твердый
- 150 г.
- печень трески консервированная
- 1 баночка
- майонез
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Отварите перепелиные яйца вкрутую четыре минуты после закипания воды. Остудите, очистите. Разрежьте на четвертинки.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Для соуса: из консервов слейте масло в отдельную миску. Смешайте его с майонезом. Добавьте перец, немного посолите.
- Печень трески нарежьте на средние кусочки.
- Зелень измельчите.
- Соедините яйца, сыр, печень трески, зелень и аккуратно перемешайте. Полейте соусом и украсьте зеленью.
Советы:
- Зелень используйте по своему вкусу.
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