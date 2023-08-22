Салат из рукколы с соусом винегрет: оригинальный рецепт

Руккола прекрасно сочетается с заправкой винегрет из-за ее острого вкуса. Попробуйте добавить в салат острую фету, прошутто, летние ягоды или косточковые фрукты, или замените мед кленовым сиропом, если вы хотите сделать его еще более полезным.
Ингредиенты
- небольшой лимон
- 1 шт.
- зубчик чеснока, очищенный
- 1 шт.
- мед
- 1 ч. л.
- соль
- оливковое масло
- четверть стакана
- руккола
- одна упаковка
- сырой миндаль
- 50 г
1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите миндаль на противне и поджарьте до легкого золотистого цвета, около 5 минут, перемешивая в процессе. Охладите в течение 5 минут.
2. Обрежьте кончик лимона. Разрежьте лимон на четвертинки и удалите все семена. Переложите в кухонный комбайн и измельчите до крупной крошки.
3. Добавьте половину миндаля, чеснок, мед, щедрую щепотку соли и несколько щепоток перца. Взбивайте, пока лимон и миндаль не будут измельчены, при необходимости соскребая массу со стенок кухонного комбайна.
4. Переложите лимонно-миндальную смесь в контейнер. Добавьте оливковое масло, закройте банку и встряхните, чтобы смешать и превратить в эмульсию.
5. Поместите рукколу в большую салатницу, сбрызните половиной заправки и перемешайте. При желании добавьте еще заправки, по ложке за раз, пока салат не будет заправлен по вашему вкусу. Попробуйте и приправьте дополнительной солью и перцем по мере необходимости. Украсьте оставшимся жареным миндалем.
Совет:
- Вы можете добавить в салат любые ягоды, сыр, прошутто и креветки или копченый лосось
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