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Салат из рукколы с соусом винегрет: оригинальный рецепт

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
121 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
417
Время на прочтение
2 мин
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Салат из рукколы с соусом винегрет: оригинальный рецепт

Салат из рукколы с соусом винегрет / Фото: Credits

Руккола прекрасно сочетается с заправкой винегрет из-за ее острого вкуса. Попробуйте добавить в салат острую фету, прошутто, летние ягоды или косточковые фрукты, или замените мед кленовым сиропом, если вы хотите сделать его еще более полезным.

Ингредиенты

небольшой лимон
1 шт.
зубчик чеснока, очищенный
1 шт.
мед
1 ч. л.
соль
оливковое масло
четверть стакана
руккола
одна упаковка
сырой миндаль
50 г

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите миндаль на противне и поджарьте до легкого золотистого цвета, около 5 минут, перемешивая в процессе. Охладите в течение 5 минут.

2. Обрежьте кончик лимона. Разрежьте лимон на четвертинки и удалите все семена. Переложите в кухонный комбайн и измельчите до крупной крошки. 

3. Добавьте половину миндаля, чеснок, мед, щедрую щепотку соли и несколько щепоток перца. Взбивайте, пока лимон и миндаль не будут измельчены, при необходимости соскребая массу со стенок кухонного комбайна.

4. Переложите лимонно-миндальную смесь в контейнер. Добавьте оливковое масло, закройте банку и встряхните, чтобы смешать и превратить в эмульсию.

5. Поместите рукколу в большую салатницу, сбрызните половиной заправки и перемешайте. При желании добавьте еще заправки, по ложке за раз, пока салат не будет заправлен по вашему вкусу. Попробуйте и приправьте дополнительной солью и перцем по мере необходимости. Украсьте оставшимся жареным миндалем.

Совет:

  • Вы можете добавить в салат любые ягоды, сыр, прошутто и креветки или копченый лосось

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Дата публикации
Просмотры
417
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