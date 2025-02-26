Салат из свеклы и сельди, но не "шуба": покорит вас с первой ложки

Этот салат с сельдью, яйцами и свеклой простой в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов.

Он настолько вкусный, что его можно готовить каждый день. Рекомендуем попробовать приготовить этот салат у себя дома.

Ингредиенты вареные яйца 3 шт. филе сельди 2 шт. красная свекла 2 шт. красный лук 1 шт. соль и сахар по вкусу яблочный уксус 1 ст. ложка петрушка пучок черный молотый перец по вкусу растительное масло 3 ст. ложки

Процесс приготовления:

Нарежьте вареные яйца большими кусочками и положите в салатницу. Добавьте к яйцам нарезанные крупными кусочками филе сельди и вареную свеклу. Замаринуйте красный лук с солью, сахаром и яблочным уксусом. После маринования отожмите его и добавьте в салат вместе с измельченной петрушкой. Заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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