Салат из свеклы и сельди, но не "шуба": покорит вас с первой ложки

Этот салат с сельдью, яйцами и свеклой простой в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов.
Он настолько вкусный, что его можно готовить каждый день. Рекомендуем попробовать приготовить этот салат у себя дома.
Ингредиенты
- вареные яйца
- 3 шт.
- филе сельди
- 2 шт.
- красная свекла
- 2 шт.
- красный лук
- 1 шт.
- соль и сахар
- по вкусу
- яблочный уксус
- 1 ст. ложка
- петрушка
- пучок
- черный молотый перец
- по вкусу
- растительное масло
- 3 ст. ложки
Процесс приготовления:
- Нарежьте вареные яйца большими кусочками и положите в салатницу.
- Добавьте к яйцам нарезанные крупными кусочками филе сельди и вареную свеклу.
- Замаринуйте красный лук с солью, сахаром и яблочным уксусом. После маринования отожмите его и добавьте в салат вместе с измельченной петрушкой.
- Заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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