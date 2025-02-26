Категория
Салаты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салат из свеклы и сельди, но не "шуба": покорит вас с первой ложки

Время готовки
1 ч. 22 мин.
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Салат из свеклы и сельди, но не "шуба": покорит вас с первой ложки

Салат из свеклы и сельди, но не "Шуба" / Фото: Фото из открытых источников

Этот салат с сельдью, яйцами и свеклой простой в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов.

Он настолько вкусный, что его можно готовить каждый день. Рекомендуем попробовать приготовить этот салат у себя дома.

Ингредиенты

вареные яйца
3 шт.
филе сельди
2 шт.
красная свекла
2 шт.
красный лук
1 шт.
соль и сахар
по вкусу
яблочный уксус
1 ст. ложка
петрушка
пучок
черный молотый перец
по вкусу
растительное масло
3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте вареные яйца большими кусочками и положите в салатницу.
  2. Добавьте к яйцам нарезанные крупными кусочками филе сельди и вареную свеклу.
  3. Замаринуйте красный лук с солью, сахаром и яблочным уксусом. После маринования отожмите его и добавьте в салат вместе с измельченной петрушкой.
  4. Заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация