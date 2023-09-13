Салат из свеклы: рецепт вкусного и полезного блюда

Свекла обладает множеством полезных веществ. Блюдо станет вкусным дополнением для мяса, рыбы и различных гарниров. Для приготовления салата нам понадобятся вареная свекла и маринованный лук.
Ингредиенты
- свекла отварная
- 2 шт.
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- соль
- Свеклу предварительно отварите или запеките в духовке.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте яблочный уксус и сахар. Перемешайте.
- Оставьте промариноваться на 15 минут. Затем слейте маринад.
- Свеклу натрите на терку по-корейски. Добавьте чеснок (выдавленный через пресс), молотый кориандр, лимонный сок, посолите. Влейте растительное масло.
- Добавьте маринованный лук.
- Все перемешайте.