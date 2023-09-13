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Салат из свеклы: рецепт вкусного и полезного блюда

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
612
Время на прочтение
1 мин
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Салат из свеклы: рецепт вкусного и полезного блюда

Салат из свеклы / Фото: Credits

Свекла обладает множеством полезных веществ. Блюдо станет вкусным дополнением для мяса, рыбы и различных гарниров. Для приготовления салата нам понадобятся вареная свекла и маринованный лук. 

Ингредиенты

свекла  отварная
2 шт.
лук
1 шт.
чеснок
1 зубчик
кориандр молотый
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
соль
  1. Свеклу предварительно отварите или запеките в духовке.
  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте яблочный уксус и сахар. Перемешайте.
  3. Оставьте промариноваться на 15 минут. Затем слейте маринад.
  4. Свеклу натрите на терку по-корейски. Добавьте чеснок (выдавленный через пресс), молотый кориандр, лимонный сок, посолите. Влейте растительное масло.
  5. Добавьте маринованный лук.
  6. Все перемешайте.

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Дата публикации
Просмотры
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