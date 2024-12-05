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Салат из свеклы, в котором только три ингредиента: быстрый и праздничный на вид

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
104 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1802
Время на прочтение
1 мин
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Салат из свеклы, в котором только три ингредиента: быстрый и праздничный на вид

Салат из свеклы / Фото: pixabay.com

Оригинальный и вкусный салат из свеклы, который может заменить "Селедку под шубой" в новогоднюю ночь.

Свеклу можно назвать одним из самых популярных овощей в украинской кухне. Существует множество разнообразных рецептов с этим корнеплодом. Предлагаем вам приготовить быстрый салат, очень вкусный и праздничный.

Ингредиенты

свекла
1 шт.
яйца
2 шт.
плавленый сыр
70 г
майонез
80 г
чеснок
2 зубчика
грецкие орехи
30 г
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Свеклу нужно отварить или запечь, а затем почистить и натереть на терке. Яйца также отварить и с помощью вилки разомнуть. Смешайте яйца с майонезно чесночной смесью.
  2. Салат выкладывается слоями: сначала свекла, затем половина яичной массы, натертый на терке плавленый сыр, снова свекла и остатки яичной массы.
  3. Грецкие орехи нужно предварительно подсушить на сковороде, мелко измельчить, украсить салат сверху. Важно охладить перед подачей.

Приятного аппетита!

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