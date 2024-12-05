Салат из свеклы, в котором только три ингредиента: быстрый и праздничный на вид

Оригинальный и вкусный салат из свеклы, который может заменить "Селедку под шубой" в новогоднюю ночь.
Свеклу можно назвать одним из самых популярных овощей в украинской кухне. Существует множество разнообразных рецептов с этим корнеплодом. Предлагаем вам приготовить быстрый салат, очень вкусный и праздничный.
Ингредиенты
- свекла
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- плавленый сыр
- 70 г
- майонез
- 80 г
- чеснок
- 2 зубчика
- грецкие орехи
- 30 г
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Свеклу нужно отварить или запечь, а затем почистить и натереть на терке. Яйца также отварить и с помощью вилки разомнуть. Смешайте яйца с майонезно чесночной смесью.
- Салат выкладывается слоями: сначала свекла, затем половина яичной массы, натертый на терке плавленый сыр, снова свекла и остатки яичной массы.
- Грецкие орехи нужно предварительно подсушить на сковороде, мелко измельчить, украсить салат сверху. Важно охладить перед подачей.
Приятного аппетита!