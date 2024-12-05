Салат из свеклы, в котором только три ингредиента: быстрый и праздничный на вид

Оригинальный и вкусный салат из свеклы, который может заменить "Селедку под шубой" в новогоднюю ночь.

Свеклу можно назвать одним из самых популярных овощей в украинской кухне. Существует множество разнообразных рецептов с этим корнеплодом. Предлагаем вам приготовить быстрый салат, очень вкусный и праздничный.

Ингредиенты свекла 1 шт. яйца 2 шт. плавленый сыр 70 г майонез 80 г чеснок 2 зубчика грецкие орехи 30 г соль, перец по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу нужно отварить или запечь, а затем почистить и натереть на терке. Яйца также отварить и с помощью вилки разомнуть. Смешайте яйца с майонезно чесночной смесью. Салат выкладывается слоями: сначала свекла, затем половина яичной массы, натертый на терке плавленый сыр, снова свекла и остатки яичной массы. Грецкие орехи нужно предварительно подсушить на сковороде, мелко измельчить, украсить салат сверху. Важно охладить перед подачей.

Приятного аппетита!