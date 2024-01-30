Салат из свеклы, зеленого горошка и лука: простой рецепт полезного блюда

Если свеклу сварите заранее, то на приготовление этого блюда уйдет совсем немного времени. Салат станет отличным дополнением вашего обеда или ужина, а также дополнит блюда из мяса и рыбы.
Ингредиенты
- свекла
- 3 шт.
- консервированный горошек
- 1 банка
- лук репчатый
- 2 шт.
- зелень
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Свеклу отварите или запеките в духовке до готовности. Остудите. Нарежьте на средние кубики.
- Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте на небольшом количестве растительного масла до легкого золотистого цвета.
- В салатнике соедините свеклу, обжаренный лук, консервированный горошек без рассола, нарезанную зелень, перец и соль. Перемешайте.
Советы:
- Зелень используйте любую.
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