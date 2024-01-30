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Салат из свеклы, зеленого горошка и лука: простой рецепт полезного блюда

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
64 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
320
Время на прочтение
1 мин
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Салат из свеклы, зеленого горошка и лука: простой рецепт полезного блюда

Салат из свеклы зеленого горошка и лука / Фото: Credits

Если свеклу сварите заранее, то на приготовление этого блюда уйдет совсем немного времени. Салат станет отличным дополнением вашего обеда или ужина, а также дополнит блюда из мяса и рыбы.

Ингредиенты

свекла
3 шт.
консервированный горошек
1 банка
лук репчатый
2 шт.
зелень
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Свеклу отварите или запеките в духовке до готовности. Остудите. Нарежьте на средние кубики.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте на небольшом количестве  растительного масла до легкого золотистого цвета.
  3. В салатнике соедините свеклу, обжаренный лук, консервированный горошек без рассола, нарезанную зелень, перец и соль. Перемешайте.

Советы:

  • Зелень используйте любую.

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