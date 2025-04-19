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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Салат "Каприз" из четырех ингредиентов — идеальное блюдо на Пасху, на которую не нужно тратить много времени

Этот салат готовится без лишних усилий из доступных продуктов, но по вкусу — как произведение кулинарного искусства.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Салат "Каприз": рецепт (фото с сайта Вкусное)

Салат "Каприз": рецепт (фото с сайта Вкусное) / © Фото из открытых источников

Нежная вареная куриная печень, островатая морковь по-корейски, пряный маринованный лук и деликатные яйца — идеальное сочетание для салата, который обязательно станет звездой пасхального застолья.

Ингредиенты

куриная печень
500г
яйца
5 шт.
морковь по-корейски
300г
лук
1 шт.
чеснок
2 зубчики
майонез
по вкусу
соль, перец
по вкусу
соль (для маринада)
1 ч. ложка
сахар (для маринада)
2 ч. ложки
уксус 9% (для маринада)
2 ст. ложки
вода
150 мл

Процесс приготовления:

  1. Лук порезать на четверть кольца и переложить в миску. Добавить соль, сахар, уксус и залить горячей водой, оставить мариноваться на несколько минут. Куриную печень отварить до готовности, охладить и натереть на большой терке. Яйца сварить, очистить и натереть.

  2. Майонез смешать с измельченным чесноком. Если нужно, морковь по-корейски нарезать более короткими полосками. В глубокую салатницу выложить половину тертой печени, смазать майонезом. Далее положить маринованный лук, затем еще один слой печени, снова майонез. Следующим слоем выложить морковь, снова майонез.

  3. Завершить блюдо тертыми яйцами и тонким слоем майонеза. Поставить в холодильник на 1–2 часа перед подачей.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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