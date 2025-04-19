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- Салаты
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Салат "Каприз" из четырех ингредиентов — идеальное блюдо на Пасху, на которую не нужно тратить много времени
Этот салат готовится без лишних усилий из доступных продуктов, но по вкусу — как произведение кулинарного искусства.
Нежная вареная куриная печень, островатая морковь по-корейски, пряный маринованный лук и деликатные яйца — идеальное сочетание для салата, который обязательно станет звездой пасхального застолья.
Ингредиенты
- куриная печень
- 500г
- яйца
- 5 шт.
- морковь по-корейски
- 300г
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчики
- майонез
- по вкусу
- соль, перец
- по вкусу
- соль (для маринада)
- 1 ч. ложка
- сахар (для маринада)
- 2 ч. ложки
- уксус 9% (для маринада)
- 2 ст. ложки
- вода
- 150 мл
Процесс приготовления:
Лук порезать на четверть кольца и переложить в миску. Добавить соль, сахар, уксус и залить горячей водой, оставить мариноваться на несколько минут. Куриную печень отварить до готовности, охладить и натереть на большой терке. Яйца сварить, очистить и натереть.
Майонез смешать с измельченным чесноком. Если нужно, морковь по-корейски нарезать более короткими полосками. В глубокую салатницу выложить половину тертой печени, смазать майонезом. Далее положить маринованный лук, затем еще один слой печени, снова майонез. Следующим слоем выложить морковь, снова майонез.
Завершить блюдо тертыми яйцами и тонким слоем майонеза. Поставить в холодильник на 1–2 часа перед подачей.
Приятного аппетита!