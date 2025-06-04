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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
582
Время на прочтение
1 мин

Салат "Летний Оливье": хрустящий, свежий и очень вкусный

Легкий, хрустящий и очень вкусный салат. Идеален для лета, пикников и легких обедов. Попытайтесь!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
143 ккал
Салат "Летний Оливье": рецепт (фото с сайта Вкусное)

Салат "Летний Оливье": рецепт (фото с сайта Вкусное) / © Фото из открытых источников

Этот летний вариант популярного салата “Оливье” готовится без картофеля, но к нему добавляются другие сезонные овощи.

Ингредиенты

свежий огурец
2 шт.
редис
200г
вареные яйца
4 шт.
зеленый горошек
банка
копченая колбаса
150г
зеленый лук
пучок
майонез
для заправки
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарезать соломкой редис и огурец. Отправить в глубокую миску.

  2. Вареные яйца нарезать кубиком, а колбасу соломкой. Добавить в другие ингредиенты. С горошка слить воду, порезать зелень лука.

  3. По вкусу добавить соль, перец. Заправить майонезом. Все тщательно перемешать.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
582
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