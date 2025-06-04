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- Салаты
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Салат "Летний Оливье": хрустящий, свежий и очень вкусный
Легкий, хрустящий и очень вкусный салат. Идеален для лета, пикников и легких обедов. Попытайтесь!
Этот летний вариант популярного салата “Оливье” готовится без картофеля, но к нему добавляются другие сезонные овощи.
Ингредиенты
- свежий огурец
- 2 шт.
- редис
- 200г
- вареные яйца
- 4 шт.
- зеленый горошек
- банка
- копченая колбаса
- 150г
- зеленый лук
- пучок
- майонез
- для заправки
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Нарезать соломкой редис и огурец. Отправить в глубокую миску.
Вареные яйца нарезать кубиком, а колбасу соломкой. Добавить в другие ингредиенты. С горошка слить воду, порезать зелень лука.
По вкусу добавить соль, перец. Заправить майонезом. Все тщательно перемешать.
Приятного аппетита!