ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
45
Время на прочтение
2 мин

Салат «Мимоза» — рецепт с копченой горбушей и салатом

Вкусная «Мимоза» по-новому, которую можно приготовить за 20 минут

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
310 ккал
Салат «Мимоза»

Салат «Мимоза»

Салат «Мимоза» с копченой горбушей и салатом айсберг — это современная интерпретация классического рецепта, поражающего своей легкостью и изысканным вкусом. Использование рыбы горячего копчения вместо консервов придает блюду приятный аромат, а салат айсберг делает его чрезвычайно сочным. Предлагаем обновленный вариант приготовления салата, который отнимет у вас не больше 20 минут.

Ингредиенты

Филе копченой горбуши — 300 граммов;

Картофель запеченный — 2 штуки;

Яйца вареные — 3 штуки;

Салат айсберг — половина кочана;

Сыр твердый — 70 граммов;

Майонез — 4 столовые ложки;

Соус кисло-сладкий — 1 столовая ложка;

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

  • Способ приготовления начинается с подготовки рыбы, которую необходимо тщательно очистить от кожи и мелких косточек.

  • Картошку лучше запечь в духовке заранее, ведь это делает ее текстуру идеальной для салатов.

  • Яйца отварить вкрутую и дать им полностью остыть перед нарезанием.

  • Первым этапом сбора салата является подготовка заправки для которой смешивают майонез с кисло-сладким соусом.

  • На дно тарелки или в кулинарное кольцо натирают картофель на большой терке, добавляют специи и смазывают соусом. Далее выкладывают кусочки рыбы равномерно распределяя их по всей поверхности.

  • Следующим шагом добавляют мелко нарезанный айсбергский салат, который добавляет блюду свежести и смазывают его соусом.

  • Поверх зелени натирают яйца и добавляют остатки заправки. Завершающим слоем становится твердый сыр натертый на мелкой терке, чтобы салат выглядел аппетитно и воздушно.

Перед подачей на стол готовое блюдо рекомендуется выдержать в холодильнике в течение часа. Это позволит слоям лучше соединиться, а салату хорошо держать форму при нарезке.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie