Салат «Мимоза»

Салат «Мимоза» с копченой горбушей и салатом айсберг — это современная интерпретация классического рецепта, поражающего своей легкостью и изысканным вкусом. Использование рыбы горячего копчения вместо консервов придает блюду приятный аромат, а салат айсберг делает его чрезвычайно сочным. Предлагаем обновленный вариант приготовления салата, который отнимет у вас не больше 20 минут.

Ингредиенты

Филе копченой горбуши — 300 граммов;

Картофель запеченный — 2 штуки;

Яйца вареные — 3 штуки;

Салат айсберг — половина кочана;

Сыр твердый — 70 граммов;

Майонез — 4 столовые ложки;

Соус кисло-сладкий — 1 столовая ложка;

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Способ приготовления начинается с подготовки рыбы, которую необходимо тщательно очистить от кожи и мелких косточек.

Картошку лучше запечь в духовке заранее, ведь это делает ее текстуру идеальной для салатов.

Яйца отварить вкрутую и дать им полностью остыть перед нарезанием.

Первым этапом сбора салата является подготовка заправки для которой смешивают майонез с кисло-сладким соусом.

На дно тарелки или в кулинарное кольцо натирают картофель на большой терке, добавляют специи и смазывают соусом. Далее выкладывают кусочки рыбы равномерно распределяя их по всей поверхности.

Следующим шагом добавляют мелко нарезанный айсбергский салат, который добавляет блюду свежести и смазывают его соусом.

Поверх зелени натирают яйца и добавляют остатки заправки. Завершающим слоем становится твердый сыр натертый на мелкой терке, чтобы салат выглядел аппетитно и воздушно.

Перед подачей на стол готовое блюдо рекомендуется выдержать в холодильнике в течение часа. Это позволит слоям лучше соединиться, а салату хорошо держать форму при нарезке.