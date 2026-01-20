- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат «Мимоза» — рецепт с копченой горбушей и салатом
Вкусная «Мимоза» по-новому, которую можно приготовить за 20 минут
Салат «Мимоза» с копченой горбушей и салатом айсберг — это современная интерпретация классического рецепта, поражающего своей легкостью и изысканным вкусом. Использование рыбы горячего копчения вместо консервов придает блюду приятный аромат, а салат айсберг делает его чрезвычайно сочным. Предлагаем обновленный вариант приготовления салата, который отнимет у вас не больше 20 минут.
Ингредиенты
Филе копченой горбуши — 300 граммов;
Картофель запеченный — 2 штуки;
Яйца вареные — 3 штуки;
Салат айсберг — половина кочана;
Сыр твердый — 70 граммов;
Майонез — 4 столовые ложки;
Соус кисло-сладкий — 1 столовая ложка;
Соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Способ приготовления начинается с подготовки рыбы, которую необходимо тщательно очистить от кожи и мелких косточек.
Картошку лучше запечь в духовке заранее, ведь это делает ее текстуру идеальной для салатов.
Яйца отварить вкрутую и дать им полностью остыть перед нарезанием.
Первым этапом сбора салата является подготовка заправки для которой смешивают майонез с кисло-сладким соусом.
На дно тарелки или в кулинарное кольцо натирают картофель на большой терке, добавляют специи и смазывают соусом. Далее выкладывают кусочки рыбы равномерно распределяя их по всей поверхности.
Следующим шагом добавляют мелко нарезанный айсбергский салат, который добавляет блюду свежести и смазывают его соусом.
Поверх зелени натирают яйца и добавляют остатки заправки. Завершающим слоем становится твердый сыр натертый на мелкой терке, чтобы салат выглядел аппетитно и воздушно.
Перед подачей на стол готовое блюдо рекомендуется выдержать в холодильнике в течение часа. Это позволит слоям лучше соединиться, а салату хорошо держать форму при нарезке.