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Салат "Мимоза" с секретным ингредиентом: рецепт, от которого все в восторге

Салат "Мимоза" с секретным ингредиентом: рецепт, от которого все в восторге

"Мимоза" украсит праздничный стол / Фото: Фото из открытых источников

Салат по этому рецепту готовится с копченой рыбой.

Салат "Мимоза" обычно готовится с морковью и вареными яйцами и консервой. Но даже это популярное праздничное блюдо можно разнообразить и придать пикантности. Копченая скумбрия в рецепте вместо консервов еще лучше сочетается с нежными слоями салата.

Необходимые ингредиенты:

  • скумбрия горячего копчения – 1 штука
  • картофель – 2 штуки
  • лук – 1 штука
  • морковь – 2 штуки
  • яйца – 4 штуки
  • сыр плавленый – 90 г
  • майонез
  • укроп, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Картошку и морковь тщательно помойте и отварите в кожуре до готовности. Дайте овощам остыть, после чего очистите их. Яйца сварите и остудите в холодной воде.
  • Лук очистите, помойте и мелко нашинкуйте.
  • Скумбрию очистите и порежьте мелким кубиком.
  • Картошку и морковь натрите на большой терке.
  • Яйца очистите от скорлупы, отделите белки от желтков. Один желток оставляем для украшения. Другие желтки и сыр плавленый мелко натрите, добавьте пару ложек майонеза и перемешайте.
  • На плоскую тарелку выложите картофельный слой и посолите. Смажьте слой картофеля майонезом. Сверху равномерно разложите лук, на него – копченую скумбрию. Следующим слоем выложите тертую морковь. Выложите желточно-творожную смесь поверх морковного слоя. Можно украсить зеленью по желанию.

Раньше мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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