Салат "Мимоза" с секретным ингредиентом: рецепт, от которого все в восторге

Салат по этому рецепту готовится с копченой рыбой.
Салат "Мимоза" обычно готовится с морковью и вареными яйцами и консервой. Но даже это популярное праздничное блюдо можно разнообразить и придать пикантности. Копченая скумбрия в рецепте вместо консервов еще лучше сочетается с нежными слоями салата.
Необходимые ингредиенты:
- скумбрия горячего копчения – 1 штука
- картофель – 2 штуки
- лук – 1 штука
- морковь – 2 штуки
- яйца – 4 штуки
- сыр плавленый – 90 г
- майонез
- укроп, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Картошку и морковь тщательно помойте и отварите в кожуре до готовности. Дайте овощам остыть, после чего очистите их. Яйца сварите и остудите в холодной воде.
- Лук очистите, помойте и мелко нашинкуйте.
- Скумбрию очистите и порежьте мелким кубиком.
- Картошку и морковь натрите на большой терке.
- Яйца очистите от скорлупы, отделите белки от желтков. Один желток оставляем для украшения. Другие желтки и сыр плавленый мелко натрите, добавьте пару ложек майонеза и перемешайте.
- На плоскую тарелку выложите картофельный слой и посолите. Смажьте слой картофеля майонезом. Сверху равномерно разложите лук, на него – копченую скумбрию. Следующим слоем выложите тертую морковь. Выложите желточно-творожную смесь поверх морковного слоя. Можно украсить зеленью по желанию.
Раньше мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.
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