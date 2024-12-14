Салат "Мимоза" с секретным ингредиентом: рецепт, от которого все в восторге

Салат по этому рецепту готовится с копченой рыбой.

Салат "Мимоза" обычно готовится с морковью и вареными яйцами и консервой. Но даже это популярное праздничное блюдо можно разнообразить и придать пикантности. Копченая скумбрия в рецепте вместо консервов еще лучше сочетается с нежными слоями салата.

Необходимые ингредиенты:

скумбрия горячего копчения – 1 штука

картофель – 2 штуки

лук – 1 штука

морковь – 2 штуки

яйца – 4 штуки

сыр плавленый – 90 г

майонез

укроп, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Картошку и морковь тщательно помойте и отварите в кожуре до готовности. Дайте овощам остыть, после чего очистите их. Яйца сварите и остудите в холодной воде.

Лук очистите, помойте и мелко нашинкуйте.

Скумбрию очистите и порежьте мелким кубиком.

Картошку и морковь натрите на большой терке.

Яйца очистите от скорлупы, отделите белки от желтков. Один желток оставляем для украшения. Другие желтки и сыр плавленый мелко натрите, добавьте пару ложек майонеза и перемешайте.

На плоскую тарелку выложите картофельный слой и посолите. Смажьте слой картофеля майонезом. Сверху равномерно разложите лук, на него – копченую скумбрию. Следующим слоем выложите тертую морковь. Выложите желточно-творожную смесь поверх морковного слоя. Можно украсить зеленью по желанию.

Раньше мы писали, как приготовить горячий шоколад дома. Об этом читайте в новости.

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