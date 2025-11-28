ТСН в социальных сетях

Салаты
1 мин

Салат "Осень", который переплюнул "Оливье" и "Шубу": первым исчезнет с новогоднего стола

Хозяйки открыли секрет салата, который мгновенно превращает любой стол в праздничный и способен стать настоящей звездой даже на обычном обеде или ужине. Для его приготовления понадобятся только обычные, доступные продукты.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
50 минут
139 ккал
Салат "Осень": рецепт (фото с сайта "Добрі новини")

Если вы ищете простой в приготовлении салат с необычным вкусом, "Осень" - идеальный выбор. Забудьте о привычном "Оливье", "Мимозу" или "Селедку под шубой": этот салат, хотя и легкий в приготовлении, дарит безупречный вкусовой баланс и гармонично дополняет любую трапезу. А рецептом поделились на сайте "Добрі новини".

Ингредиенты

вареная куриная грудка
300г
вареная морковь
150г
вареные яйца
5 шт.
соленые или маринованные огурцы
200г
чеснок
1 зубчик
майонез, черный перец, укроп
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Вареную куриную грудку можно нарезать аккуратными кубиками или разделить на нежные волокна. Морковь и огурцы режем кубиком, а чеснок измельчаем ножом с щепоткой соли или пропускаем через пресс для более внятного аромата. Вареные яйца удобнее всего нарезать с помощью яйцерезки, чтобы получить ровные и аккуратные кусочки. Все ингредиенты складываем в одну большую миску.

  2. Финальный штрих – свежесть и аромат: добавляем мелко изрезанный укроп и немного черного перца. Если укроп вам не по вкусу, можно заменить его петрушкой, но именно укроп наиболее гармонично подчеркивает вкус салата. Заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

