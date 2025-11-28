Салат "Осень", который переплюнул "Оливье" и "Шубу": первым исчезнет с новогоднего стола

Вареную куриную грудку можно нарезать аккуратными кубиками или разделить на нежные волокна. Морковь и огурцы режем кубиком, а чеснок измельчаем ножом с щепоткой соли или пропускаем через пресс для более внятного аромата. Вареные яйца удобнее всего нарезать с помощью яйцерезки, чтобы получить ровные и аккуратные кусочки. Все ингредиенты складываем в одну большую миску.