Салат "Осень", который переплюнул "Оливье" и "Шубу": первым исчезнет с новогоднего стола
Хозяйки открыли секрет салата, который мгновенно превращает любой стол в праздничный и способен стать настоящей звездой даже на обычном обеде или ужине. Для его приготовления понадобятся только обычные, доступные продукты.
Если вы ищете простой в приготовлении салат с необычным вкусом, "Осень" - идеальный выбор. Забудьте о привычном "Оливье", "Мимозу" или "Селедку под шубой": этот салат, хотя и легкий в приготовлении, дарит безупречный вкусовой баланс и гармонично дополняет любую трапезу. А рецептом поделились на сайте "Добрі новини".
Ингредиенты
- вареная куриная грудка
- 300г
- вареная морковь
- 150г
- вареные яйца
- 5 шт.
- соленые или маринованные огурцы
- 200г
- чеснок
- 1 зубчик
- майонез, черный перец, укроп
- по вкусу
Процесс приготовления:
Вареную куриную грудку можно нарезать аккуратными кубиками или разделить на нежные волокна. Морковь и огурцы режем кубиком, а чеснок измельчаем ножом с щепоткой соли или пропускаем через пресс для более внятного аромата. Вареные яйца удобнее всего нарезать с помощью яйцерезки, чтобы получить ровные и аккуратные кусочки. Все ингредиенты складываем в одну большую миску.
Финальный штрих – свежесть и аромат: добавляем мелко изрезанный укроп и немного черного перца. Если укроп вам не по вкусу, можно заменить его петрушкой, но именно укроп наиболее гармонично подчеркивает вкус салата. Заправляем майонезом.
Приятного аппетита!