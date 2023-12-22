Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками: необычный рецепт

Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками принадлежит к категории закусок, приготовление которых займет порядка десяти минут. Главная изюминка салата это – хрустящие, ароматные сухарики. Их добавляют перед подачей на стол. При этом блюдо получается сытным и питательным.
Ингредиенты
- фасоль красная консервированная
- 200 г
- ветчина
- 200 г
- маринованные огурцы
- 2 шт.
- яйца
- 3 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- сухарики
- 150 г
- зелень укропа, петрушки
- майонез
- Яйца отварите 12 минут, охладите и почистите.
- Ветчину нарежьте соломкой.
- Маринованные огурцы нарежьте кубиками.
- Яйца натрите на крупной терке.
- С консервированной фасоли слейте жидкость.
- Нарежьте мелко чеснок, укроп, петрушку.
- Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите. Перемешайте. Добавьте майонез и еще раз перемешайте. Сухари добавляйте в салат перед подачей.
Советы:
Сухари подойдут со вкусом бекона, салями или копченостей.
Фасоль можно использовать любую.
Ветчину можно заменить копченой куриной грудинкой.
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