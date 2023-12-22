Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками: необычный рецепт

Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками принадлежит к категории закусок, приготовление которых займет порядка десяти минут. Главная изюминка салата это – хрустящие, ароматные сухарики. Их добавляют перед подачей на стол. При этом блюдо получается сытным и питательным.