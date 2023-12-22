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Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками: необычный рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
196 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
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Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками: необычный рецепт

Салат с фасолью и ветчиной / Фото: Credits

Салат с фасолью, ветчиной, маринованными огурцами и сухариками принадлежит к категории закусок, приготовление которых займет порядка десяти минут. Главная изюминка салата это – хрустящие, ароматные сухарики. Их добавляют перед подачей на стол. При этом блюдо получается сытным и питательным.

Ингредиенты

фасоль красная консервированная
200 г
ветчина
200 г
маринованные огурцы
2 шт.
яйца
3 шт.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
сухарики
150 г
зелень укропа, петрушки
майонез
  1. Яйца отварите 12 минут, охладите и почистите.
  2. Ветчину нарежьте соломкой. 
  3. Маринованные огурцы нарежьте кубиками.
  4. Яйца натрите на крупной терке.
  5. С консервированной фасоли слейте жидкость.
  6. Нарежьте мелко чеснок, укроп, петрушку.
  7. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите. Перемешайте. Добавьте майонез и еще раз перемешайте. Сухари добавляйте в салат перед подачей.

Советы:

Сухари подойдут со вкусом бекона, салями или копченостей.

Фасоль можно использовать любую.

Ветчину можно заменить копченой куриной грудинкой. 

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Дата публикации
Просмотры
274
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