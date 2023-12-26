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Салат с кальмарами: эффектная закуска для праздничного застолья

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
114 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
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Салат с кальмарами: эффектная закуска для праздничного застолья

Салат с кальмарами / Фото: Credits

Оригинальный салат с кальмарами, кукурузой и рисом - альтернатива крабовому салату. Самое сложное в приготовлении – не переварить кальмары и рис. Салат можно приготовить как из вареной тушки кальмара, так и из консервированного кальмара. В состав салата входят помимо кальмара: кукуруза, отварной рис, яйца и свежий огурец.

Ингредиенты

кальмары
500 г
рис пропаренный
0,5 ст.
яйца
3 шт.
консервированная сладкая кукуруза
1 банка
огурец свежий
1 шт.
зелень укропа
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
перец черный горошком
5 шт.
соль
соль
  1. Кальмары промойте, обдайте кипятком и снимите кожицу. Залейте кипятком и варите в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и черного перца горошком 2-3 минуты. Откиньте на дуршлаг и охладите.
  2. Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. 
  3. Кальмары, огурец и яйца нарежьте соломкой.
  4. Рис отварите до готовности.
  5. С кукурузы слейте жидкость.
  6. В салатнике соедините кальмары, яйца, рис, кукурузу, огурец. Добавьте перец и соль. Заправьте майонезом. Перемешайте и украсьте зеленью.

Советы:

Салат можно оформить слоями.

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Дата публикации
Просмотры
93
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