Салат с кальмарами: эффектная закуска для праздничного застолья

Оригинальный салат с кальмарами, кукурузой и рисом - альтернатива крабовому салату. Самое сложное в приготовлении – не переварить кальмары и рис. Салат можно приготовить как из вареной тушки кальмара, так и из консервированного кальмара. В состав салата входят помимо кальмара: кукуруза, отварной рис, яйца и свежий огурец.