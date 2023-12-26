Салат с кальмарами: эффектная закуска для праздничного застолья

Оригинальный салат с кальмарами, кукурузой и рисом - альтернатива крабовому салату. Самое сложное в приготовлении – не переварить кальмары и рис. Салат можно приготовить как из вареной тушки кальмара, так и из консервированного кальмара. В состав салата входят помимо кальмара: кукуруза, отварной рис, яйца и свежий огурец.
Ингредиенты
- кальмары
- 500 г
- рис пропаренный
- 0,5 ст.
- яйца
- 3 шт.
- консервированная сладкая кукуруза
- 1 банка
- огурец свежий
- 1 шт.
- зелень укропа
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
- перец черный горошком
- 5 шт.
- соль
- соль
- Кальмары промойте, обдайте кипятком и снимите кожицу. Залейте кипятком и варите в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и черного перца горошком 2-3 минуты. Откиньте на дуршлаг и охладите.
- Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания.
- Кальмары, огурец и яйца нарежьте соломкой.
- Рис отварите до готовности.
- С кукурузы слейте жидкость.
- В салатнике соедините кальмары, яйца, рис, кукурузу, огурец. Добавьте перец и соль. Заправьте майонезом. Перемешайте и украсьте зеленью.
Советы:
Салат можно оформить слоями.