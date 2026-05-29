Салат с клубникой, индейкой и грецкими орехами — сезонное блюдо, которое стоит попробовать
Как приготовить мясной салат с клубникой
Это блюдо сочетает в себе нежное мясо, свежие салатные листья, ароматные сладкие ягоды и солонковатый сыр фета. А изысканный соус на основе меда и горчицы объединяет все компоненты, придает салату особую пикантность и яркий вкус.
Ингредиенты:
Филе индейки — 400 г
Свежая клубника — 300 г
Салатный микс — 200 г
Ядра грецких орехов — 120 г
Сыр фета — 120 г
Свежий огурец — 1 шт.
Побеги зеленого лука — 1 пучок
Оливковое масло (для жарки) — 2 ст. л.
Соль и черный перец — по вкусу
Для соуса:
Оливковое масло — 4 ст. л.
Бальзамический уксус — 2 ст. l.
Жидкий мед — 1 ст. л.
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Чеснок — 1 зубок
Соль и черный перец — по вкусу
Приготовление салата
Для приготовления соуса объедините оливковое масло, бальзамик, мед, горчицу и пропущенный через пресс чеснок. Вкушайте соль и перец, после чего тщательно взболтайте смесь до получения однородной emulsии.
Мясо индейки приправьте солью и перцем, смажьте небольшим количеством подготовленного соуса и оставьте пропитаться на полчаса. Затем выложите на сковороду с оливковым маслом и готовьте примерно по 6–7 минут с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.
Дайте готовому филе немного остыть, после чего разделите его на тонкие кусочки.
Грецкие орехи подсушите на горячей сухой сковороде до появления выраженного аромата, а затем измельчите ножом.
Зелень салата разделите руками на удобные кусочки, огурец измельчите кубиками, а клубнику разделите на две или четыре части в зависимости от размера ягод. Фету аккуратно покрошите руками, а зеленый лук мелко нашинкуйте.
На плоское блюдо выложите салатное основание, добавьте кусочки клубники, огурец, измельченный лук и фету.
Поверх овощей и ягод разложите ломтики индейки, равномерно полейте все медово-горчичным соусом и присыпайте хрустящими орехами.