Салат с клубникой, индейкой и грецкими орехами

Это блюдо сочетает в себе нежное мясо, свежие салатные листья, ароматные сладкие ягоды и солонковатый сыр фета. А изысканный соус на основе меда и горчицы объединяет все компоненты, придает салату особую пикантность и яркий вкус.

Ингредиенты:

Филе индейки — 400 г

Свежая клубника — 300 г

Салатный микс — 200 г

Ядра грецких орехов — 120 г

Сыр фета — 120 г

Свежий огурец — 1 шт.

Побеги зеленого лука — 1 пучок

Оливковое масло (для жарки) — 2 ст. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Для соуса:

Оливковое масло — 4 ст. л.

Бальзамический уксус — 2 ст. l.

Жидкий мед — 1 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубок

Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление салата

Для приготовления соуса объедините оливковое масло, бальзамик, мед, горчицу и пропущенный через пресс чеснок. Вкушайте соль и перец, после чего тщательно взболтайте смесь до получения однородной emulsии.

Мясо индейки приправьте солью и перцем, смажьте небольшим количеством подготовленного соуса и оставьте пропитаться на полчаса. Затем выложите на сковороду с оливковым маслом и готовьте примерно по 6–7 минут с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.

Дайте готовому филе немного остыть, после чего разделите его на тонкие кусочки.

Грецкие орехи подсушите на горячей сухой сковороде до появления выраженного аромата, а затем измельчите ножом.

Зелень салата разделите руками на удобные кусочки, огурец измельчите кубиками, а клубнику разделите на две или четыре части в зависимости от размера ягод. Фету аккуратно покрошите руками, а зеленый лук мелко нашинкуйте.

На плоское блюдо выложите салатное основание, добавьте кусочки клубники, огурец, измельченный лук и фету.

Поверх овощей и ягод разложите ломтики индейки, равномерно полейте все медово-горчичным соусом и присыпайте хрустящими орехами.

