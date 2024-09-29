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Салат, с которым вы забудете об "Оливье": рецепт из старого журнала, который подойдет на каждый день и на праздник

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
1 мин
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Салат, с которым вы забудете об "Оливье": рецепт из старого журнала, который подойдет на каждый день и на праздник

Салат из 90-х, который вкуснее "Оливье" / Фото: YouTube

Салатов никогда не бывает слишком много, особенно, когда их готовят на праздничный стол. Если вы обычно готовите традиционный "Оливье", следует обратить внимание на этот старый рецепт из 90-х.

Ингредиенты:

Ингредиенты

копченые куриные окорочка
2 шт.
вареные яйца
3 шт.
вареный картофель
2 шт.
сыр твердый
100 г
маринованные шампиньоны
200 г
зелень
пучок
майонез
3 ст. л

Способ приготовления:

  1. Отварной картофель очистить, натереть на крупной терке в салатник. Аналогично очистить и натереть яйца.
  2. Из куриного мяса удалить косточки и кожу. Нарезать небольшими кусочками. Сыр порезать кубиком, добавить в салатник.
  3. Грибы порезать пополам или четвертинками, добавить в салат. Нашинковать мелко зелень. Высыпать в другие ингредиенты.
  4. Посолить и поперчить. Добавить майонез и тщательно размешать.

Приятного аппетита!

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