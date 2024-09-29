Салат, с которым вы забудете об "Оливье": рецепт из старого журнала, который подойдет на каждый день и на праздник

Салатов никогда не бывает слишком много, особенно, когда их готовят на праздничный стол. Если вы обычно готовите традиционный "Оливье", следует обратить внимание на этот старый рецепт из 90-х.
Ингредиенты:
Ингредиенты
- копченые куриные окорочка
- 2 шт.
- вареные яйца
- 3 шт.
- вареный картофель
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- маринованные шампиньоны
- 200 г
- зелень
- пучок
- майонез
- 3 ст. л
Способ приготовления:
- Отварной картофель очистить, натереть на крупной терке в салатник. Аналогично очистить и натереть яйца.
- Из куриного мяса удалить косточки и кожу. Нарезать небольшими кусочками. Сыр порезать кубиком, добавить в салатник.
- Грибы порезать пополам или четвертинками, добавить в салат. Нашинковать мелко зелень. Высыпать в другие ингредиенты.
- Посолить и поперчить. Добавить майонез и тщательно размешать.
Приятного аппетита!