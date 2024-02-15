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Салат с куриным филе и овощами: рецепт полезного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
73 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
991
Время на прочтение
1 мин
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Салат с куриным филе и овощами: рецепт полезного блюда

Салат с куриным филе и овощами / Фото: Credits

Легкий овощной салат с хрустящей капустой, сочными овощами, жареной куриной грудкой  заправленный сметаной с горчицей и лимонным соком украсит любой стол.

Ингредиенты

куриная грудка
150 г
сметана
3 ст. л.
капуста белокочанная
150 г
болгарский перец
1 шт.
огурец свежий
1 шт.
чеснок
2 зубчика
сок лимона
1 ст. л.
дижонская горчица
1 ст. л.
свежая петрушка
1 небольшой пучок
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками, поперчите и посолите.  На разогретой сковороде с растительным маслом, на сильном огне, обжарьте куриное филе с каждой стороны по две минуты до готовности. Выложите на бумажное полотенце.
  2. Капусту мелко нашинкуйте.
  3. Болгарский перец промойте, обсушите. Очистите от семян и перепонок. Нарежьте соломкой.
  4. Огурец нарежьте брусочками.
  5. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  6. Зелень петрушки мелко измельчите.
  7. Для заправки: в миске соедините сметану, чеснок, лимонный сок, горчицу, петрушку, соль и перец. Перемешайте.
  8. В салатник выложите куриное филе, капусту, болгарский перец, свежий огурец. Заправьте заправкой. Перемешайте.

Советы:

Куриную грудку можно использовать вареную.

Капусту можете заменить любой другой зеленью. 

Добавьте любые овощи на свой вкус. 

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