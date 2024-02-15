Салат с куриным филе и овощами: рецепт полезного блюда

Легкий овощной салат с хрустящей капустой, сочными овощами, жареной куриной грудкой заправленный сметаной с горчицей и лимонным соком украсит любой стол.
Ингредиенты
- куриная грудка
- 150 г
- сметана
- 3 ст. л.
- капуста белокочанная
- 150 г
- болгарский перец
- 1 шт.
- огурец свежий
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- сок лимона
- 1 ст. л.
- дижонская горчица
- 1 ст. л.
- свежая петрушка
- 1 небольшой пучок
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками, поперчите и посолите. На разогретой сковороде с растительным маслом, на сильном огне, обжарьте куриное филе с каждой стороны по две минуты до готовности. Выложите на бумажное полотенце.
- Капусту мелко нашинкуйте.
- Болгарский перец промойте, обсушите. Очистите от семян и перепонок. Нарежьте соломкой.
- Огурец нарежьте брусочками.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- Зелень петрушки мелко измельчите.
- Для заправки: в миске соедините сметану, чеснок, лимонный сок, горчицу, петрушку, соль и перец. Перемешайте.
- В салатник выложите куриное филе, капусту, болгарский перец, свежий огурец. Заправьте заправкой. Перемешайте.
Советы:
Куриную грудку можно использовать вареную.
Капусту можете заменить любой другой зеленью.
Добавьте любые овощи на свой вкус.
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