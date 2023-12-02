Салат с куриным филе маринованными грибами и капустой: простой рецепт

Если у вас есть отварное мясо, этот салат приготовите в считанные минуты. В приготовлении можно использовать и шампиньоны, и лесные грибы. Для блюда понадобится: отварное филе, капуста и маринованные грибы. Нарезать и выложить слоями.
Ингредиенты
- филе куриное
- 300 г
- капуста белокочанная
- 300 г
- маринованные грибы (маленькие)
- 300 г
- твердый сыр
- 150 г
- майонез
- приправа для курицы
- 1 ч. л.
- соль
- Куриное филе промойте и отварите в приправе 30 минут после закипания. Остудите и нарежьте кубиками.
- Капусту мелко нашинкуйте и слегка помните руками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- На плоское широкое блюдо выкладывайте салат: капуста, маринованные грибы. Смажьте майонезом. Куриное филе, майонез, грибы и засыпьте тертым сыром.
- Салату дайте настояться пару часов.
- Советы:
- Майонез можно заменить сметаной.
- Капусту можно заменить любой свежей зеленью
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