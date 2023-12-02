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Салат с куриным филе маринованными грибами и капустой: простой рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
457
Время на прочтение
1 мин
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Салат с куриным филе маринованными грибами и капустой: простой рецепт

Салат с куриным филе / Фото: Credits

Если у вас есть отварное мясо, этот салат приготовите в считанные минуты. В приготовлении можно использовать и шампиньоны, и лесные грибы. Для блюда понадобится: отварное филе, капуста и маринованные грибы. Нарезать и выложить слоями.

Ингредиенты

филе куриное
300 г
капуста белокочанная
300 г
маринованные грибы (маленькие)
300 г
твердый сыр
150 г
майонез
приправа для курицы
1 ч. л.
соль
  1. Куриное филе промойте и отварите в приправе 30 минут после закипания. Остудите и нарежьте кубиками.
  2. Капусту мелко нашинкуйте и слегка помните руками.
  3. Сыр натрите на крупной терке.
  4. На плоское широкое блюдо выкладывайте салат: капуста, маринованные грибы. Смажьте майонезом. Куриное филе, майонез, грибы и засыпьте тертым сыром.
  5. Салату дайте настояться пару часов.
  6. Советы:
  • Майонез можно заменить сметаной.
  • Капусту можно заменить любой свежей зеленью

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Дата публикации
Просмотры
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