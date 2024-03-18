Категория
Салаты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салат с пекинской капустой копченой грудкой огурцом и сыром: быстрый рецепт для праздничного стола

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
78 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
129
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Салат с пекинской капустой копченой грудкой огурцом и сыром: быстрый рецепт для праздничного стола

Салат с пекинской капустой копченой грудкой огурцом и сыром / Фото: Credits

Идеальный вариант на праздничный стол, если нужно что-то приготовить на скорую руку. Для салата не нужно отваривать какие-либо ингредиенты, он будет сразу готов после нарезки. Для приготовления используйте пекинскую капуста, твердый сыр, огурец и кукурузу, а для пикантности добавьте копченую куриную грудку и зубчик чеснока.

Ингредиенты

капуста пекинская
300 г
копченая грудка
300 г
консервированная кукуруза
150 г
огурец свежий
1 шт.
сыр твердый
150 г
чеснок
1 зубчик
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Пекинскую капусту промойте под проточной холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нашинкуйте соломкой, а толстые части листа уберите.
  2. С копченой грудки снимите кожицу, срежьте мясо с костей и нарежьте соломкой.
  3. Огурцы и твердый сыр также нарежьте соломкой.
  4. Чеснок измельчите.
  5. С кукурузы слейте жидкость.
  6. В миске соедините все ингредиенты: пекинскую капусту, копченую грудку, кукурузу, твердый сыр, огурец, чеснок. Добавьте перец, соль и майонез. Перемешайте. Выложите в салатник.

Советы:

  • Копченую грудку можно заменить отварной.
  • По желанию салат посыпьте зеленью.

Читайте также: 

Перекус без хлеба! Здоровый завтрак! Бутерброд в перчине и бутерброд-салат – Рецепты Сниданка с 1+1

Перекус без хлеба! Здоровый завтрак! Бутерброд в перчине и бутерброд-салат – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация