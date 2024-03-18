Салат с пекинской капустой копченой грудкой огурцом и сыром: быстрый рецепт для праздничного стола

Идеальный вариант на праздничный стол, если нужно что-то приготовить на скорую руку. Для салата не нужно отваривать какие-либо ингредиенты, он будет сразу готов после нарезки. Для приготовления используйте пекинскую капуста, твердый сыр, огурец и кукурузу, а для пикантности добавьте копченую куриную грудку и зубчик чеснока.
Ингредиенты
- капуста пекинская
- 300 г
- копченая грудка
- 300 г
- консервированная кукуруза
- 150 г
- огурец свежий
- 1 шт.
- сыр твердый
- 150 г
- чеснок
- 1 зубчик
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Пекинскую капусту промойте под проточной холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нашинкуйте соломкой, а толстые части листа уберите.
- С копченой грудки снимите кожицу, срежьте мясо с костей и нарежьте соломкой.
- Огурцы и твердый сыр также нарежьте соломкой.
- Чеснок измельчите.
- С кукурузы слейте жидкость.
- В миске соедините все ингредиенты: пекинскую капусту, копченую грудку, кукурузу, твердый сыр, огурец, чеснок. Добавьте перец, соль и майонез. Перемешайте. Выложите в салатник.
Советы:
- Копченую грудку можно заменить отварной.
- По желанию салат посыпьте зеленью.
Читайте также:
- Салат из морской капусты и моркови: быстрый и простой рецепт полезного блюда
- Картофельные зразы с грибами: классический рецепт
- Салат "Голландский": быстро, вкусно и сытно