Салат с пекинской капустой копченой грудкой огурцом и сыром: быстрый рецепт для праздничного стола

Идеальный вариант на праздничный стол, если нужно что-то приготовить на скорую руку. Для салата не нужно отваривать какие-либо ингредиенты, он будет сразу готов после нарезки. Для приготовления используйте пекинскую капуста, твердый сыр, огурец и кукурузу, а для пикантности добавьте копченую куриную грудку и зубчик чеснока.